بدعم من روساتوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يستضيف الكاتب عمران كوفاديا في دورته ال57

تستضيف شركة روساتوم ندوة أدبية في إطار برنامجها الثقافي والفكري ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، خاصة بعنوان "الكتابة الادبية عن الحياة العادية في الأزمنة استثنائية".

وتأتي الندوة الأدبية يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، من الساعة 6:00 إلى 7:30 مساءً، في القاعة الدولية – بلازا 2.

وتستضيف الجلسة الروائي الجنوب أفريقي المرموق عِمران كوفاديا، الحائز على جائزة "مستقبل الماضي" Future Past الدولية لأدب الخيالي العلمي، التي أُسست من قبل مؤسسة أتوم بدعم من مؤسسة روساتوم الحكومية. واستنادًا إلى عمله الأدبي Vast and Cool and Unsympathetic.

ويستعرض كوفاديا كيف تلتقط الأدبيات التجربة الإنسانية اليومية في خضم تحولات تاريخية وتكنولوجية كبرى.

وستناقش الجلسة كيف تساعد المخيلة والسرد القصصي المجتمعات على التفاعل العاطفي مع التقنيات المعاصرة، مثل الطاقة النووية، من خلال تحويل الموضوعات المتعلقة بسلامتها والموثوقيتها وتأثيرها طويل الأمد على المجتمعات، إلى روايات تتمحور حول الإنسان.

كما تتناول الجلسة كيف تتحول الأفكار التي كانت تُعد في السابق غريبة أو استثنائية إلى جزء من حياتنا اليومية، والدور الذي يلعبه الكُتّاب في إعداد الجمهور للتعايش مع التغيير بدلاً من الخوف منه.

تدير الجلسة الكاتبة والناقدة المصرية الأستاذة أمنية طلعت. والجلسة عامة مفتوحة لممثلي وسائل الإعلام وجمهور المعرض.

وتجدر الإشارة إلى أن عِمران كوفاديا يعد كاتبًا وباحثًا مرموقًا من جنوب أفريقيًا، ويشغل منصب مدير مركز الكتابة الإبداعية بجامعة كيب تاون منذ عام 2011، وتمتد أعماله بين الرواية والكتابة غير الروائية والنقد الأدبي، حيث تتناول موضوعات التاريخ والأخلاقيات والسلطة والتجربة الإنسانية خلال فترات التحول السياسي والاجتماعي.

يحمل البروفيسور كوفاديا درجة البكالوريوس من جامعة هارفارد ودرجة الدكتوراه من جامعة ييل. وقد حصلت قصته القصيرة Vast Cool and Unsympathetic على المركز الثاني في جائزة "مستقبل الماضي" Future Past الدولية لأدب الخيالي العلمي، التي أُسست من قبل مؤسسة أتوم بدعم من مؤسسة روساتوم الحكومية.

كما نُشرت أعماله في عدد من أبرز المنصات الإعلامية الدولية، من بينها The New York Times وThe Los Angeles Review of Books.. وهو باحث مُصنَّف بدرجة B لدى المؤسسة الوطنية للبحوث في جنوب أفريقيا، وعضو في أكاديمية العلوم في جنوب أفريقيا

