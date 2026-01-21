بدء إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة.. تفاصيل الرسوم وطرق السداد والفئات المستثناة

شهدت معدلات البحث ارتفاعًا ملحوظًا عقب القرارات الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية بشأن تنظيم دخول الهواتف المحمولة المستوردة، بعد الإعلان عن إلغاء الإعفاء الاستثنائي الممنوح للأجهزة القادمة من الخارج بصحبة الركاب.



- تنسيق بين الجمارك وتنظيم الاتصالات



وأكدت مصلحة الجمارك، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرار يأتي في إطار خطة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة، ودعم الصناعة المحلية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.



- تيسيرات للمواطنين ووسائل سداد متعددة

وأوضحت المصلحة أنه تيسيرًا على المواطنين، تم إتاحة سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل الدفع الرقمية المختلفة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.



- مهلة لتوفيق الأوضاع دون غرامات



وأشارت الجهات المختصة إلى منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تشغيل للجهاز، بهدف توفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع التأكيد على إتاحة نظام تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة.



- عدم تطبيق القرار بأثر رجعي



وشددت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الضرائب والرسوم الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي، ولن تشمل الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار.



- إلغاء تسجيل الهواتف بالمنافذ الجمركية

كما أعلنت المصلحة إلغاء تسجيل الهواتف المحمولة الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، موضحة أن سداد المستحقات سيتم حصريًا عبر قنوات الدفع المعتمدة.



- خطوات السداد عبر تطبيق «تليفوني»

1- تحميل تطبيق «تليفوني» وإدخال الرقم التعريفي للجهاز.

2- الحصول على كود السداد من التطبيق.

3- إتمام الدفع عبر الكروت البنكية، المحافظ الإلكترونية، كارت «ميزة»، أو الدفع النقدي من خلال البنوك وشبكات التحصيل المعتمدة.

