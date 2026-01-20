بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات يناير 2026 للموظفين رسميًا

شهد موعد صرف مرتبات يناير 2026 اهتمامًا واسعًا من جانب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عقب إعلان وزارة المالية رسميًا تبكير مواعيد صرف المرتبات للشهور الأولى من العام الجديد، في إطار التيسير على الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة مع تزايد متطلبات المعيشة خلال هذه الفترة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويبحث عدد كبير من الموظفين يوميًا عن موعد صرف مرتبات يناير 2026، وقيمة الرواتب بعد الزيادات الأخيرة، وكذلك أماكن الصرف المتاحة، وهو ما أوضحته وزارة المالية في بيان رسمي.

موعد صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، وذلك لجميع العاملين بالوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، والجهات التابعة لها.

وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) فور بدء الموعد المحدد، وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة، دون الحاجة إلى التكدس أمام الماكينات أو فروع البنوك.

أماكن صرف مرتبات يناير 2026

حددت وزارة المالية عدة قنوات لصرف مرتبات شهر يناير، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك الحكومية والخاصة.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

المحافظ الإلكترونية المرتبطة ببطاقات المرتبات.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لتجنب الزحام، مع إمكانية الصرف في أي وقت بعد إتاحة المرتب.

مواعيد صرف المتأخرات عن شهر يناير 2026

أوضحت وزارة المالية أن المتأخرات المالية الخاصة بالعاملين سيتم صرفها في أيام محددة، وهي:

يوم 6 يناير

يوم 11 يناير

يوم 12 يناير

وذلك للعاملين الذين لديهم مستحقات متأخرة، سواء فروق مالية أو حوافز أو مكافآت لم تُصرف في المواعيد السابقة.

نظام صرف المرتبات وفقًا لوزارة المالية

ذكرت وزارة المالية في بيانها أن صرف المرتبات يتم على مدار 5 أيام متتالية لكل شهر، بينما يتم تخصيص 3 أيام لصرف المتأخرات، وذلك ضمن خطة تنظيم عملية الصرف ومنع التكدس أمام المنافذ المختلفة.

سبب تبكير صرف مرتبات يناير 2026

أوضحت الوزارة أن قرار تبكير صرف مرتبات يناير، وكذلك شهري فبراير ومارس 2026، جاء بتوجيه من أحمد كجوك وزير المالية، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، وقرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، في إطار سياسة الدولة الداعمة للعاملين.

تفاصيل زيادة المرتبات المطبقة حاليًا

وأشارت وزارة المالية إلى أن زيادة المرتبات التي أقرتها الحكومة بدأت رسميًا في يوليو 2025، وتشمل:

رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا .

. زيادة شهرية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه ، حسب الدرجة الوظيفية.

، حسب الدرجة الوظيفية. استفادة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من هذه الزيادات دون استثناء.

وأكدت الوزارة استمرار العمل بسياسات تحسين الأجور ورفع المستوى المعيشي للموظفين، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل.