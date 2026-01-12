بعد تبكير موعد الصرف.. جدول مرتبات شهر يناير 2026 وقيمة الزيادة الرسمية

يتزايد اهتمام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالبحث عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية قرارها بتبكير موعد صرف الرواتب، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين مع بداية العام الجديد، ويأتي ذلك بالتزامن مع تساؤلات واسعة حول قيمة الزيادة المقررة في مرتبات 2026 وجدول الرواتب الجديد لكافة الدرجات الوظيفية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

وتحرص وزارة المالية، من خلال هذه الإجراءات، على تنظيم عملية الصرف وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تزاحم، مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن لكافة الوزارات والهيئات الحكومية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 سيبدأ مبكرًا اعتبارًا من يوم 22 يناير، ويستمر حتى يوم 28 يناير 2026، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص وفقًا للنظم المعمول بها.

ويهدف قرار تبكير موعد الصرف إلى منح الموظفين مرونة مالية أكبر، خاصة مع التزامات بداية العام، مع التأكيد على إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

مواعيد صرف مرتبات يناير 2026 حسب الوزارات

صرف المرتبات يوم 22 يناير 2026

تشمل الوزارات والجهات التالية: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

صرف المرتبات يوم 25 يناير 2026

ويشمل ذلك وزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

أيام 26 و27 و28 يناير 2026

تُخصص هذه الأيام لصرف المرتبات لجميع العاملين الذين لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد السابقة.

جدول مرتبات 2026 بعد الزيادة

أوضحت وزارة المالية تفاصيل جدول مرتبات 2026 بعد تطبيق الزيادات المقررة، وجاءت القيم على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه.

من 12,200 إلى 13,800 جنيه. الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه.

من 10,200 إلى 11,800 جنيه. درجة مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه.

من 8,700 إلى 10,300 جنيه. الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه.

من 8,200 إلى 9,800 جنيه. الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه.

من 7,200 إلى 8,500 جنيه. الدرجة الثالثة التخصصية: من 6,700 إلى 8,000 جنيه.

من 6,700 إلى 8,000 جنيه. الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه.

من 6,200 إلى 7,300 جنيه. الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 إلى 7,100 جنيه.

من 6,000 إلى 7,100 جنيه. الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 إلى 7,100 جنيه.

هل توجد زيادة جديدة في مرتبات 2026؟

حتى الآن، لم تُعلن وزارة المالية عن زيادات إضافية جديدة بخلاف المقررة ضمن جدول الأجور الحالي، إلا أن الوزارة أكدت استمرار دراسة الحزمة الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2026

يمكن للموظفين صرف مرتباتهم من خلال:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك الحكومية والخاصة.

مكاتب البريد المصري.

وتناشد وزارة المالية العاملين الالتزام بالمواعيد المقررة لتجنب التكدس وضمان سهولة عملية الصرف.