قبل نهاية الأسبوع..جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 وقيم الرواتب بعد الزيادة الجديدة

زاد بحث العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الساعات الماضية عن جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية مواعيد الصرف الرسمية، وقيم الرواتب بعد تطبيق آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور، خاصة مع اقتراب نهاية العام وارتفاع الالتزامات المعيشية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتشمل مواعيد الصرف العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم عملية صرف المرتبات ومنع التكدس أمام منافذ الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 رسميًا

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيبدأ يوم الأحد 24 ديسمبر، ويستمر تدريجيًا حتى 30 ديسمبر 2025، وذلك وفق جدول زمني محدد لكل جهة حكومية.

وأكدت الوزارة أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم، وضمان انسيابية عملية الصرف قبل نهاية العام.

أماكن صرف مرتبات ديسمبر 2025

حددت وزارة المالية عدة منافذ لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، تيسيرًا على العاملين، وتشمل:

ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة للبنوك.

مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

وتتيح هذه المنافذ صرف الرواتب على مدار اليوم، بما يقلل الزحام والضغط على جهة واحدة.

جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 حسب الجهات

صرف مرتبات يوم 24 ديسمبر 2025

يتم صرف الرواتب يوم 24 ديسمبر للعاملين بالجهات التالية:

مجلس النواب

مجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس الأعلى للإعلام

وزارة التموين

وزارة القوى العاملة

وزارة الإسكان

وزارة التضامن الاجتماعي

مديريات الطرق والنقل

صرف مرتبات يوم 25 ديسمبر 2025

ويُصرف الراتب يوم 25 ديسمبر للعاملين في:

وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي

العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار

الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة

وزارة المالية

الأزهر الشريف ودار الإفتاء

مجلس الوزراء

النيابة العامة

المحكمة الدستورية العليا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مواعيد الصرف المتأخرة لبقية العاملين

أوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات يستمر خلال أيام 28 و29 و30 ديسمبر 2025، لمن لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد السابقة، حرصًا على حصول جميع الموظفين على مستحقاتهم دون استثناء.

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2025 بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية القيم الرسمية لمرتبات شهر ديسمبر 2025 بعد تطبيق الزيادة الأخيرة، وجاءت كالتالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه

الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه

مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه

الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: من 6,700 إلى 8,000 جنيه

الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه

الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 إلى 7,100 جنيه

أهمية زيادة المرتبات للعاملين بالدولة

تمثل زيادة المرتبات خطوة مهمة لدعم دخول الموظفين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وتؤكد وزارة المالية التزامها بتحسين المستوى المعيشي للعاملين، وضمان انتظام مواعيد الصرف بشفافية وانضباط.

اهتمام واسع بمرتبات ديسمبر 2025

تواصل مرتبات شهر ديسمبر 2025 تصدرها لمحركات البحث، مع ترقب ملايين الموظفين لمواعيد الصرف وقيمة الرواتب، باعتبارها آخر مرتبات العام وأحد الملفات الأكثر أهمية للأسر المصرية.