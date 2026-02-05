أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات اليوم الخميس 5 فبراير 2026

سجلت الأسواق المصرية اليوم الخميس 5 فبراير 2026 حركة سعرية متباينة في السلع الغذائية الأساسية؛ حيث شهدت بعض أصناف اللحوم والأسماك استقرارًا نسبيًا، في حين تراجعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن قبل وصولها إلى المستهلك، مع فروق واضحة بين أسعار المنافذ الحكومية والأسواق الحرة.

نستعرض فيما يلي أحدث الأسعار المعلنة وفقًا لبوابة الأسعار المحلية ومصادر بورصة الدواجن.

أسعار اللحوم (الخميس 5 فبراير 2026)



اللحم الكندوز: 400 – 420 جنيهًا (المنافذ الحكومية: 360 جنيهًا)

لحوم بتلو: 360 – 415 جنيهًا

اللحم البلدي: 400 – 450 جنيهًا (المنافذ الحكومية: 350 جنيهًا)

عرق الفلتو: 430 جنيهًا للكيلو

الكبدة البلدي: 400 – 450 جنيهًا (المنافذ الحكومية: 250 جنيهًا)

اللحوم المفروم: 330 – 440 جنيهًا (المنافذ الحكومية: 240 جنيهًا)

اللحوم الضأن: 440 – 500 جنيهًا (المنافذ الحكومية: 420 جنيهًا)

اللحم الجملي: 290 – 340 جنيهًا

الملاحظة: المنافذ الحكومية تقدم أسعارًا أقل تُعد بدائل للمستهلكين ذوي الاحتياج للسلع بأسعار مدعمة أو مخفضة.

أسعار الدواجن والبيض (الخميس 5 فبراير 2026)



الفراخ البيضاء (بورصة الدواجن) 79 – 80 جنيهًا للكيلو

(سوق التجزئة): 90 – 95جنيهًا

الدواجن الساسو: (بورصة: – 86 جنيهًا) 95 – 96 جنيهًا للكيلو

الفراخ البلدي: 120جنيهًا للكيلو (سوق الجملة: ~110 جنيهًا)

كرتونة البيض الأحمر: 123 جنيهًا جملة — تُباع للمستهلك بنحو 133 جنيهًا

كرتونة البيض الأبيض: 122 جنيهًا جملة — تُباع للمستهلك بنحو 132 جنيهًا



أسعار الأسماك (الخميس 5 فبراير 2026)



بلطي صغير: 72.8 جنيهًا

بلطي أسواني: 94.6 جنيهًا

فيليه بلطي: 183.75 جنيهًا

بلطي ممتاز: 105.97 جنيهًا

جمبري وسط: 330.16 جنيهًا

جمبري جامبو: 498.73 جنيهًا

سبيط: 342.3 جنيهًا

ماكريل مجمد: 127.07 جنيهًا

سردين مجمد: 104.31 جنيهًا

حدادي: 83.33 جنيهًا

مرجان وسط: 134.57 جنيهًا

كابوريا: 162.5 جنيهًا

مكرونة سويسي: 122.26 جنيهًا

شعور: 200 جنيهًا

تنبيه: غالبًا يُضاف على الأسعار عند البيع للمستهلك زيادة تتراوح بين 10 و15 جنيهًا لتغطية تكاليف النقل والتداول.

أسعار الخضروات (الخميس 5 فبراير 2026)



البطاطس: 13 – 15 جنيهًا

الطماطم: 12 – 15 جنيهًا

البصل الأبيض: 7 – 13 جنيهًا

الكوسة: 9 – 17 جنيهًا

الجزر (بدون عروش): 8 – 10 جنيهات

الفاصوليا: 30 – 50 جنيهًا

الباذنجان البلدي: 10 – 14 جنيهًا

الباذنجان الرومي: 9 – 13 جنيهًا

الباذنجان الأبيض: 10 – 18 جنيهًا

الفلفل الرومي (بلدي/صوب): 20 – 24 جنيهًا

الفلفل حامي بلدي: 10 – 15 جنيهًا

الفلفل ألوان: 35 – 45 جنيهًا

الملوخية: 18 – 22 جنيهًا

الخيار (صوب/بلدي): 12 – 16 جنيهًا

القلقاس: 7 – 11 جنيهًا

الثوم: 11 – 30 جنيهًا

خلاصة ونصيحة للمستهلك:

تُظهر السوق اليوم استقرارًا نسبيًا في كثير من السلع مع تراجع محدود في بعض أصناف الدواجن؛ لذا يُنصح المستهلكون بالاطلاع على الأسعار في المنافذ الحكومية كمصدر أقل تكلفة، ومقارنة الأسعار قبل الشراء خاصة في مواسم الحيازة والتوزيع.

مصادر البيانات: بوابة الأسعار المحلية لمجلس الوزراء، بورصة الدواجن، ومتابعات الأسواق.

