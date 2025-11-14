أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والخضار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

في ظل تصاعد الحديث عن ارتفاع أسعار السلع عالميًا، يواصل المواطنون متابعة أسعار اللحوم، الأسماك، الدواجن، الخضروات، والفواكه، يومياً التي تعد مصادر أساسية للبروتين في وجباتهم.

كما اعتاد موقع "الموجز"، يقدم لكم جدولاً مفصلاً بأسعار هذه المنتجات في الأسواق المحلية، استنادًا إلى جولة في المحلات التجارية، على النحو التالي:

- أسعار اللحوم اليوم

استقرت أسعار اللحوم الحمراء داخل الأسواق عند مستوياتها السابقة، وجاءت كالآتي:

الكندوز: بين 400 و420 جنيهًا/كجم

البتلو: من 360 إلى 415 جنيهًا/كجم

البلدي: بين 400 و450 جنيهًا/كجم

الفلتو: 430 جنيهًا/كجم

الكبدة البلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

المفروم: بين 330 و440 جنيهًا/كجم

الضأن: بين 440 و500 جنيهًا/كجم

الجملي: من 290 إلى 340 جنيهًا/كجم

وفي المنافذ الحكومية:

الكندوز: 360 جنيهًا/كجم

السجق: 235 جنيهًا/كجم

الضأن: 420 جنيهًا/كجم

الكبدة: 250 جنيهًا/كجم

المفروم: 240 جنيهًا/كجم

البلدي الطازج: 350 جنيهًا/كجم

- أسعار الفراخ والبيض اليوم

حافظت أسعار الدواجن على استقرارها في البورصة والأسواق المحلية:

أسعار الفراخ البيضاء

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة: 61 جنيه/كجم

سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق: 73 جنيه/كجم

أسعار الفراخ الساسو

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة: 89 جنيه/كجم

سعر كيلو الفراخ الساسو في المحال التجارية: 98 جنيه/كجم

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة: 102 جنيه/كجم

سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق: 112 جنيه/كجم

أسعار البانيه والكتاكيت

سعر كيلو البانيه: 200–210 جنيه/كجم

سعر الكتكوت الأبيض في الشركات: 25 جنيه/كجم

أسعار البيض اليوم (محسوبة جنيهاً/كجم تقريبياً)

البيض الأبيض: 138 جنيه/كرتونة → تقريباً 11.5 جنيه/كجم

البيض الأحمر: 145 جنيه/كرتونة → تقريباً 12 جنيه/كجم

البيض البلدي: 160 جنيه/كرتونة → تقريباً 13.3 جنيه/كجم

أسعار البيض:

الأحمر: 125 جنيهًا جملة، 135 جنيهًا للمستهلك

الأبيض: 123 جنيهًا جملة، 133 جنيهًا للمستهلك

- أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

استقرت أسعار الأسماك عند مستوياتها الأخيرة، مع فروق طفيفة حسب الجودة والمنطقة:

البلطي الصغير: 72.8 جنيهًا/كجم

البلطي الممتاز: 105.97 جنيهًا/كجم

فيليه بلطي: 183.75 جنيهًا/كجم

الجمبري وسط: 330.16 جنيهًا/كجم

الجمبري جامبو: 498.73 جنيهًا/كجم

الماكريل المجمد: 127.07 جنيهًا/كجم

الشعور: 200 جنيهًا/كجم

الكابوريا: 162.5 جنيهًا/كجم

السبيط: 342.3 جنيهًا/كجم

- أسعار الخضروات اليوم

استقرت أسعار الخضروات داخل الأسواق مع توافر المعروض، وجاءت كالتالي:

الطماطم: 5 – 6 جنيهًا/كجم

البطاطس: 12 – 15 جنيهًا/كجم

البصل الأبيض: 11, – 16 جنيهًا/كجم

البصل الأحمر: 10– 15 جنيهًا/كجم

الكوسة: 10 – 15 جنيهات/كجم

الجزر بدون عروش: 15– 20 جنيهًا/كجم

الفاصوليا: 10 – 18 جنيهًا/كجم

الباذنجان البلدي: 11– 12 جنيهات/كجم

الباذنجان الرومي: 4 – 8 جنيهات/كجم

الباذنجان الأبيض: 10 – 15 جنيهات/كجم

الفلفل الرومي البلدي: 10 – 15 جنيهًا/كجم

الفلفل الحامي البلدي: 10 – 16 جنيهًا/كجم

الفلفل الألوان: 20 – 30 جنيهًا/كجم

- أسعار الفواكه اليوم

سجلت أسعار الفواكه استقرارًا عامًا داخل الأسواق المصرية:

البرتقال أبو سرة: 25 – 35 جنيهًا/كجم

الجريب فروت: 15 – 20 جنيهًا/كجم

الليمون البلدي: 10 – 18 جنيهًا/كجم

الموز: 25 – 35 جنيهًا/كجم

التين: 25 – 30 جنيهًا/كجم

الرمان : 20 – 25 جنيهًا/كجم

الليمون الأضاليا: 15– 25جنيهات/كجم

العنب المستورد الأصفر: 110 – 125 جنيهًا/كجم

العنب المستورد الأسود: 100 – 110 جنيهًا/كجم

- ختامًا

وتستمر الأسواق في تقديم عروض خاصة وتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، وذلك في إطار جهود توفير احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية.

