مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية السحور والإفطار كاملة

يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن مواعيد الصلاة في رمضان 2026، بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يحرص المسلمون على معرفة مواقيت السحور والإفطار والصلوات الخمس بدقة من أجل تنظيم يومهم الرمضاني ما بين العبادة والعمل والراحة، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتتصدر عبارة إمساكية رمضان 2026 محركات البحث، خاصة مع التغير التدريجي في عدد ساعات الصيام يومًا بعد يوم، ما يجعل متابعة المواقيت أمرًا ضروريًا طوال الشهر الكريم.

موعد بداية رمضان 2026 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 1447 هجريًا يوم الخميس 19 فبراير 2026، على أن تكون غرة الشهر مساء الأربعاء 18 فبراير عقب ثبوت رؤية الهلال بالطرق الشرعية المعتمدة.

ويستقبل المسلمون الشهر الكريم بأداء أول صلاة تراويح في الليلة السابقة لبدء الصيام، وسط أجواء روحانية مميزة، حيث تتزين المساجد وتزداد مظاهر العبادة من صلاة وذكر وقراءة للقرآن الكريم.

إمساكية اليوم الأول في رمضان 2026

تشير إمساكية أول أيام رمضان 2026 إلى أن:

موعد الإمساك: الساعة 4:56 صباحًا

أذان الفجر: 5:06 صباحًا

أذان الظهر: 12:09 ظهرًا

أذان العصر: 3:20 عصرًا

أذان المغرب (الإفطار): 5:45 مساءً

أذان العشاء وصلاة التراويح: 7:03 مساءً

وتبدأ ساعات الصيام في الزيادة تدريجيًا مع تقدم أيام الشهر، ما يتطلب متابعة يومية للإمساكية لضبط مواعيد العبادات بدقة.

مواقيت الصلاة في منتصف رمضان 2026

مع الوصول إلى منتصف الشهر الفضيل، تتقدم مواعيد الإمساك والفجر مقارنة بالأيام الأولى، حيث:

الإمساك: نحو 4:44 صباحًا

أذان الفجر: 4:54 صباحًا

أذان المغرب: يقترب من 5:55 مساءً

أذان العشاء والتراويح: حوالي 7:12 مساءً

ويعكس ذلك زيادة واضحة في عدد ساعات الصيام، ما يدفع الكثيرين إلى إعادة تنظيم أوقات النوم والعمل بما يتناسب مع طول النهار.

إمساكية العشر الأواخر من رمضان 2026

في العشر الأواخر من رمضان، وهي الأيام التي يضاعف فيها المسلمون الاجتهاد في العبادة وتحري ليلة القدر، تستمر مواعيد الإمساك في التقدم لتصل في نهاية الشهر إلى:

الإمساك: حوالي 4:25 صباحًا

أذان الفجر: 4:35 صباحًا

أذان المغرب: 6:05 مساءً

أذان العشاء والتراويح: قرابة 7:22 مساءً

وتعد هذه الفترة ذروة الشهر الكريم من حيث كثافة العبادات، إذ يحرص الصائمون على قيام الليل والإكثار من الدعاء والذكر.

أهمية متابعة إمساكية رمضان 2026 يوميًا

تمثل معرفة مواقيت الصلاة في رمضان 2026 ركيزة أساسية لكل صائم، ليس فقط لمعرفة موعد الإفطار والسحور، بل كذلك للالتزام بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها دون تأخير.

كما تساعد الإمساكية اليومية على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية وأداء العبادات، خاصة في ظل التغير المستمر في عدد ساعات الصيام حتى نهاية الشهر المبارك.

ومع اقتراب حلول رمضان 2026، يظل الاطلاع على الإمساكية الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة خطوة مهمة لضمان الدقة في تحديد المواقيت، والاستعداد الروحي الكامل لاستقبال أيام وليالي الشهر الفضيل.