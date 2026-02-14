البوستر الرسمي والإطلالات المنفردة لمسلسل "عائلة مصرية جدًا"

كشف صناع مسلسل «عائلة مصرية جدًا» عن البوستر الرسمي للعمل، إلى جانب البوسترات الفردية لأبطال المسلسل، عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تمهيدًا لعرضه بالتزامن مع انطلاق أول أيام شهر رمضان المبارك 2026، ضمن خريطة المسلسلات الرمضانية على شاشات الهيئة الوطنية للإعلام وعدد من القنوات الفضائية.

البوستر الرسمي لمسلسل عائلة مصرية جدًا

وتصدر البوستر الرسمي للمسلسل كل من النجم ياسر علي ماهر والنجمتين نهال عنبر ومروة عبد المنعم، بمشاركة مجموعة من نجوم العمل من بينهم خالد محروس، سعيد صديق، أحمد السباعي، مجدي البنداري، ياسمين محمد.

وكما تضمن البوستر تفاصيل خاصة بفريق العمل، من بينها لوجوهات الشركات المنتجة والراعية، وإسم المنتج الدكتور محمد حمزة بالإضافة إلى مخرجي العمل محمد جمال الحديني ووداد تيسير عبود.

وجاء التصميم البصري للبوستر ليعكس الهوية الدرامية والإجتماعية للمسلسل، حيث ظهرت في الخلفية مشاهد لمساجد وظلال الهلال مع بزوغ الشمس وسط طبيعة خلابة، في دلالة رمزية على ترابط الأسرة المصرية الأصيلة وتمسكها بالعادات والتقاليد الإجتماعية والقيم الدينية المتجذرة داخل المجتمع.

وفي السياق ذاته، طرح صناع العمل عددًا من البوسترات المنفردة لأبطال المسلسل، ومن بينهم ياسر علي ماهر، نهال عنبر، مروة عبد المنعم، خالد محروس، محمود فارس، سعيد صديق، أحمد السباعي، مجدي البنداري، وياسمين محمد، حيث لاقت الإطلالات الفردية تفاعلًا واسعًا من الجمهور ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وتدور أحداث مسلسل «عائلة مصرية جدًا» في إطار إجتماعي إنساني، حيث يناقش مجموعة من القضايا التي تمس الأسرة المصرية، من بينها حق الجار، والرشوة، وتفكك الأسرة، والطلاق، إلى جانب تسليط الضوء على منظومة القيم الأخلاقية داخل المجتمع، من خلال معالجة درامية واقعية تقدم رسائل هادفة تسعى لتعزيز الترابط الأسري والحفاظ على الهوية المجتمعية.

احداث مسلسل عائلة مصرية جدًا

وجدير بالذكر بأن مسلسل «عائلة مصرية جدًا» هو إنتاج مشترك بين كل من قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام وشركة «باك تو باك» للإنتاج والتوزيع السينمائي برئاسة المنتج الدكتور محمد حمزة وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة الأوقاف ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما المصرية وعلى رأسهم: النجم ياسر علي ماهر، نهال عنبر، مروة عبد المنعم، محمود فارس، خالد محروس، نرمين موسى، سعيد صديق، محمد الغمري، رزق رمضان، أحمد السباعي، مجدي البنداري، قدري أبو الهول، عماد ياسر على ماهر، ياسمين محمد، نور المصري، عيد أبو الحمد وآخرين وهو من فكرة وقصة وليد عطالله وسيناريو وحوار ورشة علاء سعيد ومنتج فني شريف عسران وتحت إشراف فني عام لكل من الدكتورة عبير القاضي والمخرج محمد جمال الحديني والأستاذ مدحت يونس، فيما تعود الفكرة العامة للعمل إلى الدكتور أحمد المسلماني وأمين عام الهيئة الأستاذ مجدي لاشين ومن إخراج وداد تيسير عبود ومحمد جمال الحديني.