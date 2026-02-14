تفاصيل تتر بداية مسلسل "السرايا الصفرا"لـ أمينة قبل عرضه في رمضان المقبل

كشفت المطربة الشعبية أمينة عن تقديمها تتر بداية مسلسل «السرايا الصفرا» للنجمة وفاء عامر وآخرين، المقرر عرضه عبر إحدى القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المقبل، وذلك في إطار درامي مشوق يجمع بين الصراعات الإنسانية والغموض.

أمينة تعبر عن سعادتها للمشاركة في مسلسل السرايا الصفرا

وأعربت أمينة عن سعادتها بالمشاركة في العمل، مؤكدة على أن الأغنية تأتي في إطار لايت درامي متماشي مع أحداث المسلسل، معربة عن أملها في أن تنال إعجاب الجمهور وتحقق تفاعلًا كبيرًا عند عرضها، خاصة أنها تحمل طابعًا مختلفًا يواكب أجواء العمل الدرامية.

وأضافت أمينة بأنها تستعد لتقديم أعمال غنائية متنوعة خلال الفترة المقبلة.

وتحمل أغنية التتر توقيع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى، حيث جاءت من كلمات عمرو قطب، وألحان حسين زكريا وتوزيع رامي المصري وذلك تحت إشراف عام سامح علي في تعاون فني يسعى لتقديم عمل غنائي مميز يضيف لأحداث المسلسل ويعكس أجواءه الدرامية.

احداث مسلسل السرايا الصفرا

وتدور أحداث مسلسل «السرايا الصفرا»، حول صراع قوي ومتشعب بين زوجتين تتنافسان على رجل واحد، حيث تتصاعد الأحداث في إطار درامي مشحون بالغيرة والحقد والرغبة في الانتقام، مع توترات نفسية معقدة تتكشف تدريجيًا.

وكما يتضمن العمل جانبًا تحقيقيًا مليئًا بالغموض، تتداخل فيه شخصية ضابط الشرطة يدعي اسمه «إياد»، الذي يسعى لكشف لغز قضية غامضة تتشابك خيوطها مع مسار الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم على رأسهم: النجمة وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، سارة سلامة، ندى بهجت، ناصر سيف، حسني شتا، إيهاب فهمي، منة عرفة وآخرين وهو من تأليف د. حسين مصطفى محرم وإخراج جوزيف نبيل.

ويذكر أن آخر أعمال المطربة أمينة كان ديو غنائي جمعها بالمطرب محمود الليثي يحمل عنوان «يا أصفر يا أصفر»، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا عقب طرحه.