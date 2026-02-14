أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 14 فبراير 2026 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 14 فبراير 2026 حالة من التباين الملحوظ داخل بورصة الدواجن والشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة، حيث انخفض سعر كتكوت «الكب» بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق، فيما استقرت أسعار البط صغير العمر دون تغييرات كبيرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويبحث عدد كبير من المربين والتجار يوميًا عن سعر الكتكوت الأبيض اليوم وأسعار الأنواع المختلفة مثل الساسو والبلدي والهجين والروزي، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج داخل المزارع.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم بين 25 و35 جنيهًا، وفقًا لحجم الطلب والعرض داخل السوق.

أما أسعار الكتكوت الأبيض قطعان فقد سجلت ما بين 10 و10.5 جنيهات، بانخفاض يُقدر بنحو 4 جنيهات عن الأسعار السابقة، في مؤشر على تراجع نسبي في بعض الفئات داخل السوق.

أسعار الكتاكيت اليوم في البورصة

جاءت أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها في بورصة الدواجن على النحو التالي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 9 و10 جنيهات.

سجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم من 8 إلى 9 جنيهات.

بلغ سعر الكتكوت البلدي بين 7.5 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكتكوت الهجين من 8.5 إلى 9 جنيهات.

سجل كتكوت الجيل الثاني أسعارًا بين 9 و10 جنيهات.

بلغ سعر كتكوت روزي بيور من 8 إلى 9 جنيهات.

سجل سعر أمهات هبرد كبير نحو 67 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في معظم الأنواع، مع فروق طفيفة وفقًا للشركة المنتجة ومنطقة التوزيع.

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

أما أسعار الكتاكيت داخل الشركات الكبرى فجاءت كالتالي:

تراوح سعر كتكوت أربو بين 32 و36 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 29 جنيهًا، منخفضًا 4 جنيهات عن السعر السابق.

سجل كتكوت روس/روص أسعارًا بين 27 و31 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت الأبيض في الشركات نحو 25 جنيهًا.

سجل كتكوت ساسو نحو 10 جنيهات.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 10 جنيهات.

سجل كتكوت إي آر نحو 20 جنيهًا، متراجعًا 4 جنيهات.

ويُعد انخفاض سعر الكتكوت «الكب» و«إي آر» من أبرز التغيرات المسجلة اليوم داخل السوق، ما قد ينعكس على تكلفة دورة التربية خلال الفترة المقبلة.

أسعار البط صغير العمر اليوم

على جانب آخر، استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن دون تغييرات ملحوظة، وجاءت الأسعار كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم بين 29 و30 جنيهًا.

سجل بط فرنساوي بيور من 9 إلى 10 جنيهات.

بلغ سعر البط المحلي من 21 إلى 22 جنيهًا.

ويُظهر استقرار أسعار البط توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب، خاصة مع استمرار الإقبال على التربية المنزلية والتجارية.

توقعات أسعار الكتاكيت خلال الفترة المقبلة

يرى متعاملون في سوق الدواجن أن تحركات الأسعار خلال الأيام القادمة ستتحدد وفقًا لحجم الطلب في الأسواق، وأسعار الأعلاف، ومدخلات الإنتاج، إلى جانب معدلات السحب من المزارع.

وتظل أسعار الكتاكيت والبط اليوم مؤشرًا مهمًا لحركة سوق الدواجن في مصر، خاصة مع ارتباطها بأسعار الفراخ البيضاء والمنتجات الداجنة خلال الأسابيع المقبلة.