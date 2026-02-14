الهيئة العامة للأرصاد الجوية: تحسن الأجواء تدريجيًا وتراجع الأتربة خلال ساعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن نسبي في حالة الطقس اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار تأثير الأتربة والرمال المثارة على بعض المناطق، لكن بوتيرة أقل مقارنة بالأيام الماضية، وسط توقعات بانفراجة ملحوظة مع تقدم ساعات اليوم، ويكشف الموجز التفاصيل.

ذروة موجة الأتربة وتحرك الغبار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن اليوم يمثل ذروة موجة الأتربة التي شهدتها البلاد، مشيرة إلى أن تأثير الرمال المثارة لا يزال قائمًا على مناطق من السواحل الشرقية، في حين بدأت مؤشرات التحسن تظهر تدريجيًا في باقي المحافظات.

وأوضحت أن كتلة الغبار تتحرك مع تقدم الوقت نحو البحر المتوسط وبلاد الشام، ما يسهم في تحسن الرؤية الأفقية واستقرار الأجواء بشكل أكبر خلال المساء، مؤكدة أن التحسن سيكون ملحوظًا على معظم الأنحاء بنهاية اليوم.

انخفاض الرؤية الأفقية في القاهرة والوجه البحري

أشارت الهيئة إلى أن الرؤية الأفقية تأثرت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، حيث انخفضت إلى أقل من 500 متر في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال البلاد، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

كما شهدت بعض المطارات الواقعة في نطاق القاهرة والسواحل الشمالية تأثيرًا خفيفًا على مستوى الرؤية، دون الإعلان عن توقفات كبرى، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لحركة الملاحة الجوية.

المناطق الأكثر تأثرًا بالرياح والأتربة

لا تزال مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد وغرب البلاد وبعض السواحل الشمالية تحت تأثير الأتربة الكثيفة ونشاط الرياح القوية، إضافة إلى ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة أن هذا التأثير سيستمر حتى نهاية اليوم السبت، على أن تبدأ الأجواء في الاستقرار تدريجيًا مع هدوء سرعات الرياح، بينما يظل تأثير الأتربة العالقة قائمًا بشكل خفيف على المناطق الصحراوية غدًا.

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين

في إطار الحرص على السلامة العامة، أصدرت الهيئة عددًا من النصائح والإرشادات المهمة، أبرزها:

الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة.

القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة والزراعية.

ارتداء الكمامات، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية عند الخروج من المنزل.

وشددت الهيئة على ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى

بالنسبة لدرجات الحرارة، من المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 25 درجة مئوية، مع أجواء مائلة للدفء نهارًا، تميل للاعتدال خلال فترات المساء، بالتزامن مع تحسن واضح في جودة الهواء مقارنة بالساعات الماضية.

متى تنتهي موجة الأتربة؟

بحسب تصريحات الهيئة، فإن التحسن سيكون ملموسًا بحلول مساء اليوم السبت، مع استمرار استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، ما لم تطرأ تغيرات مفاجئة على الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد.

وتبقى حالة الطقس محل متابعة مستمرة من قبل الجهات المختصة، في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها الأحوال الجوية خلال هذه الفترة من العام.