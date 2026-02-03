رياح وأمطار وبرودة ليلية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ملامح حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، مشيرة إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تسود أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، مقابل طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب المناطق، ودافئ على جنوب الصعيد.

أتربة مثارة على عدة محافظات

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تتأثر بنشاط ملحوظ للرياح، تصل سرعتها إلى ما بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وتكون مثيرة للأتربة والرمال، خاصة على مناطق من سيناء، والبحر الأحمر، وجنوب البلاد، ما قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خصوصًا على الطرق الصحراوية والسريعة.

فرص سقوط أمطار متقطعة

وأضافت الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تظل فرص سقوط الأمطار ضعيفة جدًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

خريطة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة: 22° / 12°

الإسكندرية: 20° / 10°

مطروح: 18° / 8°

السويس: 23° / 11°

بورسعيد: 20° / 9°

دمياط: 20° / 9°

المنصورة: 23° / 10°

الفيوم: 24° / 11°

بني سويف: 25° / 9°

المنيا: 26° / 9°

أسيوط: 27° / 9°

سوهاج: 26° / 9°

قنا: 26° / 10°

الأقصر: 27° / 10°

أسوان: 27° / 11°

شرم الشيخ: 28° / 12°

الغردقة: 27° / 11°

تحذيرات وتنبيهات عاجلة

وحذرت الهيئة من التعرض المباشر للأتربة، خاصة لمرضى الصدر والحساسية، كما شددت على ضرورة القيادة بحذر في المناطق المتأثرة بالرياح، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات البرودة الشديدة.

