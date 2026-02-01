أسعار السجائر اليوم في مصر بعد زيادة السجائر المستوردة

شهدت أسعار السجائر في الأسواق المصرية اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي، خاصة بالنسبة للسجائر المحلية، في حين أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن تطبيق قائمة أسعار جديدة للمنتجات المستوردة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من غدًا الاثنين 2 فبراير 2026، ويرصد الموجز التفاصيل.

استقرار أسعار السجائر المحلية

حافظت السجائر المحلية على أسعارها دون أي تغييرات، حيث استمرت أسعار منتجات الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) عند نفس مستوياتها السابقة. وجاءت أبرز الأسعار كما يلي:

سجائر كليوباترا كينج سايز : 44 جنيهًا

: 44 جنيهًا سجائر كليوباترا سوفت كوين : 44 جنيهًا

: 44 جنيهًا سجائر كليوباترا بوكس : 44 جنيهًا

: 44 جنيهًا سجائر بوسطن بلومنت : 44 جنيهًا

: 44 جنيهًا سجائر مونديال أحمر وأصفر سيلفر : 44 جنيهًا

: 44 جنيهًا سجائر مونديال سويتش منتول وبلو بيري : 44 جنيهًا

: 44 جنيهًا سجائر كليوباترا بلاك ليبول : 44 جنيهًا

: 44 جنيهًا سجائر كليوباترا سوبر : 44 جنيهًا

: 44 جنيهًا سجائر ماتوسيان سوبر: 44 جنيهًا

يُظهر هذا الاستقرار أن السجائر المحلية لم تتأثر بالزيادات الأخيرة في السوق، في ظل استمرار الضوابط التشريعية والرقابية.

زيادات على أسعار السجائر المستوردة

في المقابل، أعلنت فيليب موريس مصر عن زيادة أسعار السجائر المستوردة، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والاستيراد، لتطبق هذه الأسعار الجديدة على السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن. وتفاصيل الأسعار جاءت كالتالي:

أسعار السجائر المستوردة التقليدية:

LM بجميع الأنواع (بما في ذلك LM أحمر) : 82 جنيهًا

: 82 جنيهًا ميريت Merit بجميع الأنواع : 111 جنيهًا

: 111 جنيهًا مارلبورو Marlboro بجميع الأنواع : 102 جنيهًا

: 102 جنيهًا مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted: 79 جنيهًا

أسعار منتجات التبغ المسخن:

TEREA بجميع الأنواع : 82 جنيهًا

: 82 جنيهًا TEREA Capsules : 87 جنيهًا

: 87 جنيهًا HEETS بجميع الأنواع: 69 جنيهًا

وتُعد سجائر ميريت من أغلى أنواع السجائر في السوق المصرية حاليًا، بينما تأتي السجائر المحلية في فئة أقل تكلفة، مما يعكس الفارق الواضح بين المنتجات المحلية والمستوردة.

التأثير التشريعي على أسعار السجائر

يأتي استقرار الأسعار المحلية جزئيًا نتيجة التشريعات السابقة، حيث أقر مجلس النواب في 2025 تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتيح زيادة أسعار السجائر بنسبة تصل إلى 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات متتالية، مع رفع الحدين الأدنى والأقصى للأسعار وفقًا لتدرج الشرائح الضريبية، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على السوق خلال الفترة المقبلة.

الشفافية والتزام التجار

أكدت فيليب موريس مصر على ضرورة التزام التجار والموزعين بالقوائم الرسمية وعدم فرض أي زيادات غير قانونية على المستهلكين. كما أشارت الشركة إلى أن الأسعار الرسمية متاحة عبر رمز QR Code على العبوات منذ عام 2022، لتمكين المستهلكين من التحقق من السعر المعتمد بسهولة.

بهذا يكون السوق المصري أمام توازن نسبي بين السجائر المحلية المستقرة والمستوردة المرتفعة، مع مراقبة دقيقة من الجهات الرقابية لضمان عدم تحميل المستهلكين أي زيادات غير قانونية، بينما يستمر تأثير التشريعات السابقة على الأسعار تدريجيًا خلال الأشهر القادمة.