كليوباترا بكام؟.. أسعار السجائر اليوم الأحد 4 يناير 2026 في مصر رسميًا

استقرار ملحوظ في أسعار السجائر المحلية والمستوردة داخل الأسواق

يواصل عدد كبير من المواطنين، خاصة المدخنين، متابعة أسعار السجائر بشكل يومي، في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها السوق المحلي بين الحين والآخر، سواء نتيجة قرارات ضريبية أو تحركات الشركات المنتجة، واليوم الأحد 4 يناير 2026، سجلت أسعار السجائر في مصر حالة من الاستقرار النسبي، دون أي زيادات جديدة مقارنة بالقوائم الرسمية المعتمدة خلال الأيام ، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع هدوء نسبي في حركة البيع والشراء داخل المحلات، وسط التزام أغلب التجار بالأسعار المعلنة، مع استمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفين ومنع البيع بأزيد من السعر الرسمي.

أسعار السجائر المحلية اليوم الأحد 4 يناير 2026

حافظت السجائر المحلية، وعلى رأسها منتجات الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، على مستوياتها السعرية دون تغيير، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 44 جنيهًا للعلبة.

نحو 44 جنيهًا للعلبة. بلغ سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 44 جنيهًا.

نحو 44 جنيهًا. سجل سعر كليوباترا بوكس نحو 44 جنيهًا.

نحو 44 جنيهًا. بلغ سعر كليوباترا سوبر نحو 44 جنيهًا.

نحو 44 جنيهًا. سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول نحو 44 جنيهًا.

نحو 44 جنيهًا. بلغ سعر سجائر مونديال أحمر / أزرق / فضي نحو 44 جنيهًا.

نحو 44 جنيهًا. سجل سعر مونديال سويتش منتول بلو بيري نحو 44 جنيهًا.

نحو 44 جنيهًا. بلغ سعر سجائر بوسطن وبلمونت نحو 44 جنيهًا.

نحو 44 جنيهًا. سجل سعر ماتوسيان سوبر نحو 44 جنيهًا.

ويؤكد تجار التجزئة أن الإقبال على السجائر المحلية لا يزال مستقرًا، نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بالأنواع المستوردة.

أسعار السجائر المستوردة اليوم في مصر

أعلنت شركة فيليب موريس مصر مؤخرًا عن القوائم الرسمية المعتمدة لأسعار السجائر المستوردة ومنتجات التبغ، والتي استمرت دون تغيير حتى اليوم، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر سجائر ميريت نحو 105 جنيهات للعلبة.

نحو 105 جنيهات للعلبة. بلغ سعر سجائر مارلبورو نحو 97 جنيهًا.

نحو 97 جنيهًا. سجل سعر مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا.

نحو 79 جنيهًا. بلغ سعر سجائر إل آند إم (L&M) نحو 79 جنيهًا.

نحو 79 جنيهًا. سجل سعر سجائر دافيدوف بأنواعها (كلاسيك – جولد – وايت – سليمز) نحو 97 جنيهًا للعلبة.

أسعار التبغ المسخن اليوم الأحد 4 يناير 2026

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، باعتباره بديلًا حديثًا للسجائر التقليدية، وجاءت أسعاره كالتالي:

سعر HEETS Selection : 69 جنيهًا.

: 69 جنيهًا. سعر HEETS Dimension : 69 جنيهًا.

: 69 جنيهًا. سعر TEREA : 66 جنيهًا.

: 66 جنيهًا. سعر TEREA Capsules: 77 جنيهًا.

توقعات أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة

رغم حالة الاستقرار الحالية، تشير التوقعات إلى احتمالية حدوث زيادات مستقبلية في أسعار السجائر، سواء المحلية أو المستوردة، خاصة في ظل مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يستهدف رفع الشرائح الضريبية تدريجيًا على منتجات التبغ.

وينصح خبراء السوق المستهلكين بمتابعة القوائم الرسمية المعتمدة، والإبلاغ عن أي محاولات لبيع السجائر بأسعار أعلى من السعر المحدد للجمهور.