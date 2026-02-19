موعد صلاة الفجر في أول أيام رمضان.. مواقيت الصلاة

مع إشراقة أول أيام شهر رمضان المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن مواقيت الصلاة لتنظيم أوقات الصلوات في مواعيدها، خاصة في اليوم الأول من الشهر الفضيل الذي يحمل أجواءً روحانية خاصة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المواقيت الرسمية ليوم الخميس 19 فبراير 2026، موضحة مواعيد الصلوات الخمس وفق الحسابات الفلكية المعتمدة لكل محافظة.

مواقيت الصلاة فى محافظات الجمهورية

- مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر: 5:04 ص

الظهر: 12:09 م

العصر: 3:21 م

المغرب: 5:47 م

العشاء: 7:04 م

- مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجر: 5:06 ص

الظهر: 12:10 م

العصر: 3:22 م

المغرب: 5:48 م

العشاء: 7:06 م

- مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر: 5:10 ص

الظهر: 12:14 م

العصر: 3:25 م

المغرب: 5:51 م

العشاء: 7:10 م

- مواقيت الصلاة في الأقصر

الفجر: 4:58 ص

الظهر: 12:03 م

العصر: 3:19 م

المغرب: 5:45 م

العشاء: 7:00 م

- مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر: 5:32 ص

الظهر: 12:38 م

العصر: 3:55 م

المغرب: 6:22 م

العشاء: 7:36 م

شروط صحة الصلاة

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

فوائد صلاة الجماعة

تتميز صلاة الجماعة بـ27 فائدة، من أبرزها:

1. إجابة المؤذن بنية الصلاة.

2. التبكير إلى الصلاة.

3. المشي إلى المسجد بسكينة.

4. أداء تحية المسجد.

5. انتظار الجماعة.

6. صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.

7. حماية المصلي من الشيطان.

8. إدراك تكبيرة الإحرام.

9. تسوية الصفوف وسد الفرج.

10. تحقيق الخشوع.

11. تحسين الهيئة.

12. إحاطة الملائكة بالمصلي.

13. إظهار شعائر الإسلام.

14. إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة.

15. حماية المصلي من النفاق.

16. رد السلام على الإمام.

17. الاستفادة من الدعاء والذكر الجماعي.

18. تقوية الروابط بين الجيران.

19. الحصول على أجر تام.

20. مغفرة الذنوب عند التأمين مع الإمام.

21. موافقة تأمين المصلي لتأمين الملائكة.

22. حفظ الله للمصلي من النار والنفاق.

23. حماية المصلي من الشيطان.

24. النور التام يوم القيامة.

25. أجر الحج والعمرة.

26. أجر قيام الليل.

27. رضا الله ومحبة صلاة الجماعة.



ويُنصح بمراعاة فروق التوقيت البسيطة بين المدن داخل المحافظة الواحدة، خاصة في المناطق الحدودية والريفية، لضمان دقة موعدي الإمساك والإفطار.