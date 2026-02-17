موعد صلاة الظهر.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 في مصر

يحرص المسلمون يوميًا على متابعة مواقيت الصلاة لضمان أداء الفرائض في أوقاتها الشرعية، خاصة مع التغيرات الطفيفة التي قد تطرأ على مواعيد الأذان.

ويقدم موقع «الموجز» خدمة يومية لمتابعيه، مستعرضًا مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، اعتمادًا على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة لضمان دقة المعلومات وتحديثها باستمرار.



مواقيت الصلاة في القاهرة الكبرى



القاهرة: الفجر 5:19 ص – الظهر 12:33 م – العصر 3:54 م – المغرب 6:26 م – العشاء 7:41 م

الجيزة: الفجر 5:19 ص – الظهر 12:33 م – العصر 3:54 م – المغرب 6:26 م – العشاء 7:41 م

القليوبية: الفجر 5:18 ص – الظهر 12:32 م – العصر 3:53 م – المغرب 6:25 م – العشاء 7:40 م



مواقيت الصلاة في الوجه البحري والساحل الشمالي



الإسكندرية: الفجر 5:20 ص – الظهر 12:36 م – العصر 3:57 م – المغرب 6:29 م – العشاء 7:44 م

البحيرة: الفجر 5:20 ص – الظهر 12:34 م – العصر 3:55 م – المغرب 6:27 م – العشاء 7:42 م

كفر الشيخ: الفجر 5:21 ص – الظهر 12:34 م – العصر 3:56 م – المغرب 6:28 م – العشاء 7:43 م



مواقيت الصلاة في إقليم الدلتا



المنوفية: الفجر 5:19 ص – الظهر 12:33 م – العصر 3:54 م – المغرب 6:26 م – العشاء 7:41 م

الشرقية: الفجر 5:18 ص – الظهر 12:32 م – العصر 3:53 م – المغرب 6:25 م – العشاء 7:40 م

الغربية: الفجر 5:20 ص – الظهر 12:33 م – العصر 3:54 م – المغرب 6:26 م – العشاء 7:41 م.



مواقيت الصلاة في مدن القناة وسيناء



الإسماعيلية: الفجر 5:19 ص – الظهر 12:36 م – العصر 3:56 م – المغرب 6:28 م – العشاء 7:43 م

السويس: الفجر 5:18 ص – الظهر 12:36 م – العصر 3:55 م – المغرب 6:27 م – العشاء 7:42 م

شمال سيناء (العريش): الفجر 5:15 ص – الظهر 12:34 م – العصر 3:53 م – المغرب 6:25 م – العشاء 7:40 م

جنوب سيناء (شرم الشيخ): الفجر 5:21 ص – الظهر 12:38 م – العصر 3:59 م – المغرب 6:31 م – العشاء 7:46 م



مواقيت الصلاة في الوجه القبلي (الصعيد)



أسيوط: الفجر 5:15 ص – الظهر 12:37 م – العصر 3:59 م – المغرب 6:31 م – العشاء 7:46 م

سوهاج: الفجر 5:16 ص – الظهر 12:40 م – العصر 4:01 م – المغرب 6:33 م – العشاء 7:48 م

الأقصر: الفجر 5:21 ص – الظهر 12:43 م – العصر 4:04 م – المغرب 6:36 م – العشاء 7:51 م

أسوان: الفجر 5:25 ص – الظهر 12:45 م – العصر 4:06 م – المغرب 6:38 م – العشاء 7:53 م



مواقيت الصلاة في مدن البحر الأحمر



الغردقة وسفاجا: الفجر 5:24 ص – الظهر 12:43 م – العصر 4:04 م – المغرب 6:36 م – العشاء 7:51 م



شروط صحة الصلاة



دخول الوقت: أداء الصلاة في وقتها المحدد وقضاء الفائتة فور تذكرها.

ستر العورة: تغطية العورة أثناء الصلاة.

الطهارة: طهارة الجسم والثوب والمكان.

استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.



النية: حضور النية في القلب عند بدء الصلاة.



فضل وأهمية صلاة الجماعة



تتمتع صلاة الجماعة بمكانة خاصة وفوائد عظيمة، فهي تضاعف أجر الصلاة الفردية وتكفر الذنوب، كما تصلي الملائكة على المصلي ما دام في مصلاه، وفقًا لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.



