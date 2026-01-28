قبل الأذان بدقائق .. مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأربعاء

في أجواء إيمانية تتجدد مع شروق كل يوم، يواصل المسلمون في مصر التزامهم بمتابعة مواقيت الصلاة، سعيًا لأداء الفريضة في وقتها، واستحضار روح الطمأنينة والسكينة التي تحملها لحظات الأذان.

تنظيم اليوم على إيقاع الأذان

وتُعد مواقيت الصلاة عنصرًا أساسيًا في حياة المسلمين، حيث يعتمد عليها الكثيرون في ترتيب مواعيد العمل والراحة والعبادة، خاصة مع التباين النسبي في توقيت رفع الأذان بين محافظة وأخرى.

بيان رسمي بالمواعيد اليومية

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، متضمنًا مواعيد صلوات الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وذلك في إطار حرصها على إتاحة بيانات دقيقة تساعد المواطنين على الاستعداد للأذان وأداء الصلوات في أوقاتها المحددة.



مواقيت الصلاة فى محافظات الجمهورية



القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:20 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م

الجيزة: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م

القليوبية: الفجر 5:20 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م

الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:15 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م

بورسعيد: الفجر 5:11 ص، الظهر 12:32 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م

دمياط: الفجر 5:14 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م

مطروح: الفجر 5:19 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:23 م، العشاء 7:38 م

إقليم الدلتا

طنطا: الفجر 5:20 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م

دمنهور: الفجر 5:18 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م

شبين الكوم: الفجر 5:19 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م



مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 5:15 ص، الظهر 12:35 م، العصر 3:56 م، المغرب 6:25 م، العشاء 7:40 م

السويس: الفجر 5:14 ص، الظهر 12:34 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:24 م، العشاء 7:39 م

شمال سيناء (العريش): الفجر 5:10 ص، الظهر 12:32 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م

الوجه القبلي (الصعيد)

أسيوط: الفجر 5:13 ص، الظهر 12:38 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م

سوهاج: الفجر 5:14 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:46 م

قنا: الفجر 5:17 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:04 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:49 م

الأقصر: الفجر 5:20 ص، الظهر 12:43 م، العصر 4:05 م، المغرب 6:35 م، العشاء 7:50 م

أسوان: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:45 م، العصر 4:07 م، المغرب 6:37 م، العشاء 7:52 م

مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:10 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م

رأس غارب: الفجر 5:12 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:46 م

حلايب: الفجر 5:20 ص، الظهر 12:44 م، العصر 4:05 م، المغرب 6:35 م، العشاء 7:50 م

شلاتين: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:46 م، العصر 4:08 م، المغرب 6:38 م، العشاء 7:53 م



شروط صحة الصلاة

دخول الوقت: لا تصح الصلاة قبل وقتها، ويجب قضاء الفائتة فور التذكر.

ستر العورة: الرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة جميع جسدها.

الطهارة: طهارة البدن والثوب والمكان.

استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

النية: محلها القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة

تحظى صلاة الجماعة بمكانة عظيمة في الإسلام، وقد ورد في فضلها العديد من الأحاديث النبوية، من بينها قول النبي ﷺ:

«صلاةُ الرجلِ في جماعةٍ تَفْضُلُ صلاتَه في بيته وسوقه بخمسٍ وعشرين درجة».

وتسهم صلاة الجماعة في رفع الدرجات، وتكفير السيئات، وتحف الملائكة بالمصلين ما داموا في مصلاهم.

