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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 إبريل في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي صلةٌ روحية عظيمة بين العبد وخالقه، وتعبّر عن الخضوع والتقدير والحب لله عز وجل، وهي ليست مجرد حركات تؤدى أو كلمات تُقال، لكنها راحةٌ للنفس، وسكينةٌ للقلب، وملجأٌ في أوقات الشدة والفرح، ومن خلال الصلاة، يسمو الإنسان عن هموم الدنيا، ويتطهّر قلبه من الذنوب، ويستشعر قربه من ربه، وقد ذكرت الصلاة في الإسلام  لمكانتها العظيمة، فهي عماد الدين، وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، ومفتاح لكل خير وبركة.


ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 إبريل في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة 

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:09  ص
وقت صلاة الظهر 11:57 ص
وقت صلاة العصر 30: 3م
وقت صلاة المغرب 6:17 م
وقت صلاة العشاء  7:36م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:13 ص
وقت صلاة الظهر 12:02ص
موعد صلاة العصر 3:36م
وقت صلاة المغرب 6:23 م
وقت صلاة العشاء 7:43 م. 
   

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مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:04ص
وقت صلاة الظهر 11:53 ص
وقت صلاة العصر 3:27 م
وقت صلاة المغرب 6:13 م
وقت صلاة العشاء 7:33 م      
 

مواقيت الصلاة 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:01ص
وقت صلاة الظهر 11:45ص
وقت صلاة  العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:03 م
وقت صلاة العشاء 7:21 م.    

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:12  ص
وقت صلاة الظهر 11:51 ص
وقت صلاة العصر 19: 3م
وقت صلاة المغرب 6:06 م
وقت صلاة العشاء 7:21م

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