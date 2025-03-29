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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

مواقيت الصلاة اليوم السبت 29 رمضان في القاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم..  الصلاة هي عماد الدين وأساس العبادة في حياة المسلم، فهي ليست مجرد أداء حركي لكنها تواصل روحي مع الله سبحانه وتعالى، حيث تعتبر من أسمى صور التعبد، حيث يلتزم المسلم بأوقات محددة خلال اليوم لكي يقف بين يدي الله، داعيًا ومتضرعًا، كما أنها طمأنينة للقلب وراحة للنفس، تُذكّر الإنسان بعظمته وفضله، وتعد أيضاً أداة للتطهير الداخلي، فهي تساعد المسلم على التغلب على همومه وتعيد له التوازن الروحي في حياته اليومية.

 

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم السبت 29 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة 


مواقيت الصلاة في القاهرة 29 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:22  ص
وقت صلاة الظهر 12:00 م
وقت صلاة العصر 31: 3م
وقت صلاة المغرب 6:12 م
وقت صلاة العشاء  7:29م

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وقت صلاة الفجر 4:25 ص
وقت صلاة الظهر 12:05م
وقت صلاة العصر 3:36م
وقت صلاة المغرب 6:17 م
وقت صلاة العشاء 7:36 م.    
 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:17ص
وقت صلاة الظهر 11:56 ص
وقت  صلاة العصر 3:27 م
وقت صلاة المغرب 6:08 م
وقت صلاة العشاء 7:26  م.      

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:12ص
وقت صلاة الظهر 11:48ص
وقت صلاة  العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:00 م
وقت صلاة العشاء 7:15 م.    

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21  ص
وقت صلاة الظهر 11:54 ص
وقت صلاة العصر 22: 3م
وقت صلاة المغرب 6:05 م
وقت صلاة العشاء 7:18م

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