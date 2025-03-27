مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 رمضان في القاهرة والمحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي صلة العبد بربه، حيث فرضها الله عز وجل على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج، وقد ذكرت في مواضع عديدة من القرآن الكريم، دلالة على أهميتها وعظيم شأنها، فقال تعالى في سورة طه الآية 14:﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، فالصلاة ليست مجرد عبادة تؤدى، لكنها مصدر للطمأنينة والراحة النفسية، ووسيلة لتهذيب النفس وتقوية صلته بالله.

تؤدى الصلاة خمس مرات يوميًا، وهي فرض على كل مسلم بالغ عاقل، لا تسقط عنه إلا بعذر شرعي، كما أنها مفتاح النجاح في الدنيا والآخرة، فقد قال النبي ﷺ:«أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله»، ومن رحمة الله بعباده أنه جعل لهم صلوات نافلة تكمل النقص الذي قد يقع في الفريضة، مما يبين مدى عناية الإسلام بهذه العبادة العظيمة.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس27 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة 27 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

وقت صلاة الظهر 12:01 م

وقت صلاة العصر 30: 3م

وقت صلاة المغرب 6:11 م

وقت صلاة العشاء 7:28م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:28 ص

وقت صلاة الظهر 12:06 م

وقت صلاة العصر 3:36م

وقت صلاة المغرب 6:15 م

وقت صلاة العشاء 7:34 م.





مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:20ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

وقت صلاة العصر 3:27 م

وقت صلاة المغرب 6:07 م

وقت صلاة العشاء 7:25 م.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:15ص

وقت صلاة الظهر 11:49ص

وقت صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:58 م

وقت صلاة العشاء 7:14 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

وقت صلاة الظهر 11:55 ص

وقت صلاة العصر 22: 3م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:17م

مواقيت الصلاة

ولمكانة الصلاة الكبيرة، جاءت أوامر الله بالمحافظة عليها في كثير من الآيات، فقال تعالى في سورة البقرة الآية 43:﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾،فإقامة الصلاة ليست مجرد أداء حركاتها، بل تعني الخشوع فيها وتأديتها بإخلاص وحضور قلب، فهي معيار الإيمان وأساس الطاعة، ومن كان حريصًا عليها فقد فاز برضوان الله وسعادته في الدارين.

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