مواقيت الصلاة وموعد أذان العشاء وصلاة التراويح اليوم الإثنين في مختلف الأنحاء

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 24 مارس.. شهر رمضان هو شهر العبادة والطاعة، حيث جعل الله عز وجل صيامه ركنًا من أركان الإسلام، وقد صامه النبي ﷺ أيضاً وأمر المسلمين بصيامه، حيث أخبر النبي ﷺ بأن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله تعالى له كل ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا وغفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه، ولهذا يعرض لكم موقعنا الموجز فيما يلي موعد أذان العشاء وصلاة التراويح اليوم الإثنين ومواقيت الصلاة في جميع الأنحاء.

موعد أذان العشاء اليوم الإثنين في كافة الأنحاء

أدعية الصائم

- ومن السنن المؤكدة في شهر رمضان المبارك أن يردد الصائم دعاءً حين إفطاره، ومن الأدعية التي جاءت في السنة النبوية وقت الإفطار، قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الإثنين

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الإثنين

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الإثنين

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

مواقيت الصلاة اليوم في مختلف محافظات مصر

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