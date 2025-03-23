موعد أذان العشاء اليوم 23 رمضان ومواقيت الصلاة في محافظات مصر

موعد أذان العشاء اليوم 23 رمضان وصلاة التراويح.. شهر رمضان المبارك هو شهر العبادة والطاعة، حيث جعل الله عز وجل صيامه ركنًا من أركان الإسلام، وقد صامه النبي ﷺ وأمر المسلمين بصيامه أيضاً، حيث أخبر النبي ﷺ بأن من صامه إيمانًا واحتسابًا قد غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه أيضًا.

ولذلك يقدم لكم موقعنا الموجز في السطور التالية موعد أذان العشاء اليوم الأحد ومواقيت الصلاة في كافة الأنحاء.

موعد أذان العشاء اليوم 23 رمضان

موعد أذان العشاء اليوم 23 رمضان

أدعية الصائم وقت الإفطار

- قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأحد

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

موعد أذان العشاء اليوم الأحد في كافة الأنحاء

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