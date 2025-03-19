موعد أذان العشاء اليوم 19 رمضان ومواقيت الصلاة في المحافظات

موعد أذان العشاء اليوم 19 رمضان.. شهر رمضان المبارك هو شهر العبادة والطاعة، حيث جعل الله تعالى صيامه ركنًا من أركان الإسلام، وقد صامه النبي ﷺ وأمر المسلمين بصيامه، حيث أخبر النبي ﷺ بأن من صامه إيمانًا واحتسابًا قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه أيضًا.

ولهذا يقدم لكم موقعنا الموجز في السطور التالية موعد أذان العشاء وصلاة التراويح اليوم الأربعاء ومواقيت الصلاة في كل الأنحاء.

موعد أذان العشاء اليوم 19 رمضان

موعد أذان العشاء اليوم 19 رمضان

أدعية الصائم المهمة

- قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأربعاء

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

موعد أذان العشاء اليوم 19 رمضان

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