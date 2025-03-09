موعد أذان العشاء تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان العشاء تاسع يوم رمضان 2025.. يحرص المسلمون خلال شهر رمضان المبارك على متابعة مواقيت الصلاة، وخاصة موعد أذان العشاء، الذي يرتبط بأداء صلاة العشاء والتراويح، وهي من العبادات التي تحظى بمكانة خاصة في هذا الشهر الكريم.

ومع حلول اليوم التاسع من رمضان 2025، يتزايد البحث عن التوقيت الدقيق وموعد أذان العشاء ثامن يوم رمضان 2025 في مختلف محافظات الجمهورية، نظرًا لاختلاف المواقيت بين المدن بفارق دقائق معدودة.

موعد أذان العشاء تاسع يوم رمضان 2025

وتصدر هيئة المساحة المصرية ودار الإفتاء جداول رسمية بموعد أذان العشاء تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة يوميًا، لتحديد مواعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما يساعد الصائمين على تنظيم عباداتهم وأداء الصلوات في أوقاتها.

وفي هذا التقرير، الموجز يستعرض موعد أذان العشاء تاسع يوم رمضان 2025 في مختلف المحافظات، إلى جانب جدول مواقيت الصلاة، لمساعدة المسلمين في متابعة العبادات خلال أيام الشهر الفضيل.

موعد أذان العشاء تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان العشاء تاسع يوم رمضان 2025

- موعد صلاة الفجر 4:47 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:06 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:28 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 6:00 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:16 مساءً.

موعد أذان العشاء تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 4:51 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:11 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:32 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 6:03 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:21 مساءً.

موعد أذان العشاء تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 4:43 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:02 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:56 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:12 مساءً.

موعد أذان العشاء تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:36 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:54 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 3:16 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:49 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:03 مساءً..

موعد أذان العشاء تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة اليوم في أسوان

- موعد صلاة الفجر 4:43 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:00 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:32 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:56 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:09 مساءً.

موعد أذان العشاء تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة اليوم في مطروح

- موعد صلاة الفجر 5:01 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:21 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:43 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 6:15 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:33 مساءً.

موعد أذان العشاء تاسع يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة اليوم في الغردقة

- موعد صلاة الفجر 4:37 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 3:18 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:50 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:05 مساءً.

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