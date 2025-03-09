موعد صلاة التراويح .. يحرص المسلمون في شهر رمضان على أداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء، ويعتبرونها من العبادات المهمة التي تقربهم إلى الله في هذا الشهر الفضيل، ومع دخول اليوم التاسع من رمضان 2025، يتساءل الكثيرون عن موعد صلاة التراويح في 9 يوم رمضان 2025 وآخر وقت لأدائها.

تختلف مواعيد الصلاة حسب توقيت كل مدينة، ولكنها عادة ما تقام بعد صلاة العشاء مباشرة، وفي التقرير التالي، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد صلاة التراويح في 9 يوم رمضان 2025، بالإضافة إلى آخر وقت لأدائها لضمان أداء الصلاة في الوقت المحدد.

موعد صلاة التراويح في 9 يوم رمضان 2025

كيف تصلي صلاة التراويح في رمضان؟

تبدأ الصلاة بصلاة العشاء التي تتكون من 4 ركعات، تليها سنة العشاء التي تتكون من ركعتين، بعد ذلك، تؤدى صلاة التراويح التي تتكون من 8 ركعات، ثم تصلى ركعتي الشفع، حيث يفضل قراءة سورة الفاتحة وسورة الأعلى في الركعة الأولى، وسورة الفاتحة وسورة الكافرون في الركعة الثانية، وأخيرًا، تصلى ركعة الوتر التي تُقرأ فيها سورة الفاتحة وسورة الإخلاص.

كم عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان؟

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة، كما ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث لم يكن يزيد عن ذلك في رمضان، ومع ذلك، فإن عدد الركعات يمكن أن يزيد وفقًا لاحتياجات الناس وقدرتهم على الصلاة، وقد ذهب بعض الأئمة إلى أنه يمكن أداء عشرين ركعة، كما فعل علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. بينما في مذهب الإمام مالك، يُصلى منها ستة وثلاثين ركعة.

موعد صلاة التراويح في 9 يوم رمضان 2025

ما هو وقت صلاة التراويح في 9 رمضان 2025؟

أما عن موعد صلاة التراويح في 9 يوم رمضان 2025، فسيتم رفع أذان العشاء في الساعة 7:17 مساءً، ليتم بعدها أداء صلاة التراويح، ويتفق جميع العلماء على أن وقت صلاة التراويح يبدأ بعد صلاة العشاء ويستمر حتى قبل الوتر، لأنها تعتبر من سنن العشاء، ويمتد وقتها حتى قبل الفجر، ومن الأفضل أداؤها في الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل الله عز وجل، أما عند المالكية، فإذا صُليت بعد المغرب وقبل العشاء، فإنها لا تُجزئ لأنها تُعتبر نافلة.

وفي مذهب الحنفية، تجزئ صلاة التراويح إذا صُليت في أي وقت من الليل، حيث يُسمى القيام في هذا الوقت "قيام الليل". ويرى الحنابلة أن الأفضل صلاتها في أول الليل، كما كان يفعل الناس في عهد الخليفة الفاروق، أما عند الجمهور، فإذا خرج وقتها لا يجوز قضاؤها، بينما يرى الشافعية جواز قضاء التراويح في حال فوت وقتها.

موعد صلاة التراويح في 9 يوم رمضان 2025

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