متى تبدأ العشر الاواخر من رمضان 2025؟ باليوم والساعة

متى تبدأ العشر الاواخر من رمضان 2025، يعتبر العشر الأواخر من رمضان 2025، من أفضل أيام العام كله، لما فيها من بركات ونفحات وكذلك ليلة القدر والتي هي عند رب العزة أفضل من ألف شهر كما ذكر في القرآن الكريم.

متى تبدأ العشر الاواخر من رمضان 2025، ويستعرض الموجز في التقرير التالي متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان مع إيضاح فضل ليلة القدر.

متى تبدأ العشر الاواخر من رمضان 2025

متى تبدأ العشر الاواخر من رمضان 2025

موعد العشر الأواخر من رمضان 2025

متى تبدأ العشر الاواخر من رمضان 2025، تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2025 من مغرب يوم 20 مارس 2025، حيث توافق ليلة 21 رمضان 1446.

متى تكون ليلة القدر؟

أرجح الأقوال التي جاءت في موعد ليلة القدرة أنها في الليالي الوترية من العشر الأواخر (ليالي 21، 23، 25، 27، 29).

ويستحب للمسلم أن يكثر من الطاعة في العشر الأواخر من رمضان، وذلك لفضلهم، وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره.

فضل العشر الأواخر من رمضان

بينت السنة النبوية فضل العشر الأواخر من شهر رمضان فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله".

عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده".

وجاء في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان".

فضل ليلة القدر

وجاء في حديث يوضح فضل ليلة القدر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه".

وجاء في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

اقرأ أيضًا:

موعد اذان المغرب اليوم الثامن من رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

دعاء ثامن يوم رمضان 2025.. “اللهم اجعلنا من صوامه وقوامه”

