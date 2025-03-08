حكم من أفطر متعمدا في رمضان.. الإفتاء: من الكبائر

حكم من أفطر متعمدا في رمضان.. الصيام ركن من أركان الإسلام ويجب على المسلمين أن لا يفرطوا في الفرائض أبدًا، ولكن قد يقوم البعض بالتهاون في الفروض إما لجهل منهم أو لعصيان لله، فما حكم الشرع فيمن أفطر متعمدًا في شهر رمضان الكريم؟.

حكم من أفطر متعمدا في رمضان

حكم من أفطر متعمدا في رمضان

دار الإفتاء توضح حكم من أفطر متعمدا في رمضان

حكم من أفطر متعمدا في رمضان، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع فيمن أفطر يوم من أيام شهر رمضان متعمدًا، أي لا ناسيًا أو معذورًا، ويستعرض الموجز ما جاء على لسان الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى.

حكم من أفطر متعمدا في رمضان، وقال في هذا الصدد الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن من أفطر وهو على علم بذلك وأفطر متعمدًا فهو عاصي ومرتكب لكبيرة من الكبائر.

وأضاف أمين الفتوى: والعاصي الذي يرتكب الكبائر يجب عليه التوبة والاستغفار والإنابة والندم على هذا الذنب وعدم العودة إليه مرة أخرى.

كفارة من أفطر في رمضان متعمدًا؟

وأوضح أمين الفتوى بأن كفارة من أفطر يوم متعمدًا في رمضان ليس عليه إلا تعويض هذا اليوم بالقضاء.

واستشهد أمين الفتوى بما رواه أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر".

وأوضح أمين الفتوى معنى الحديث قائلًا: بعني لو من أفطر متعمدًا لو صام عمره كله لن يقدر على أن يعوض ذلك اليوم.

وتابع: لذلك نقول، من فعل ذلك عاصي ومرتكب لكبيرة وذلك استنادًا لما ورد في الحديث الشريف، وكل ما على العبد المسلم الذي قام بذلك أن يقضي اليوم فقط مع التوبة.

جدير بالذكر أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب من يفطر في رمضان لعذر مثل السفر أو المرض أو كبر السن والشيخوخة، كما أن الصيام لا يفرض على الطفل وغير البالغ، وذلك من رحمة الله بعباده وتيسيرًا عليهم، ومع ذلك حذر الشرع البالغ العاقل من عدم التهاون في فريضة الصيام ما دام ليس هناك عذر.

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