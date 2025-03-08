دعاء قبل الافطار في ثامن يوم رمضان 2025 .. “اللهم ارزقني علمًا نافعًا”

دعاء قبل الافطار .. مع دخول اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على الاستفادة من لحظات الدعاء قبل الإفطار، حيث يعد هذا الوقت من الأوقات المستجابة للدعاء.

و٩يتوجه المسلمون إلى الله بأسمى الدعوات، سائلين إياه أن يتقبل صيامهم وقيامهم، ويغفر لهم ما مضى من ذنوبهم. وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء قبل الافطار في ثامن يوم رمضان 2025، لعلها تكون سببًا في استجابة الدعوات وتحقيق الأماني.

دعاء قبل الافطار في ثامن يوم رمضان 2025

دعاء للصائم قبل الافطار

ومن ابرز صيغ دعاء قبل الافطار في ثامن يوم رمضان 2025 كما يلي:

اللهم إني أسالك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسالك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه عرضًا للبلايا والآفات، واشرح وأمّن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين.

دعاء قبل الافطار في ثامن يوم رمضان 2025

الادعية المستجابة في رمضان 2025

ومن ابرز صيغ دعاء قبل الافطار في ثامن يوم رمضان 2025 المستجابة كما يلي:

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء قبل الافطار في ثامن يوم رمضان 2025

دعاء قبل الإفطار للرزق

ومن ابرز صيغ دعاء قبل الافطار في ثامن يوم رمضان 2025 للرزق كما يلي:

اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت.

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

دعاء قبل الافطار في ثامن يوم رمضان 2025

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمات نرددها عند الرغبة في دعاء الإفطار خلال شهر رمضان. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الإفطار: «اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»، أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي.

دعاء قبل الافطار في ثامن يوم رمضان 2025

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