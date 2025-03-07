حكم عدم صلاة التراويح وأثرها علي ثواب المسلم في شهر رمضان

صلاة التراويح.. يتساءل البعض عن حكم عدم صلاة التراويح وهل يعد ذلك يُعد تفريطًا في العبادة خلال شهر رمضان المبارك، وهل يعاقب تارك صلاة التراويح أم لا، وفيما يلي يجيب موقع الموجز عن كل التساؤلات بخصوص حكم عدم صلاة التراويح.

صلاة التراويح

حكم عدم صلاة التراويح

أكّدت دار الإفتاء المصرية أنَّ صلاة التراويح سنة عن النبي الكريم وليست فرضًا ولا يأثم تاركها ولو كان متعمدا، إلا أنه قد فاته بتركها خير عظيم في هذا الشهر المبارك.

حكم صلاة التراويح

وصلاة التراويح سنه عن النبي صلي الله عليه وسلم، فقد جاء فيما رواه الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ".. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه".

وقت صلاة التراويح وكيفية آداؤها

تبدأ صلاة التراويح عقب الإنتهاء من آداء فرض العشاء، حيث يتم البدأ بصلاة التراويح التي تصلي ركعتين تلو ركعتين مع التسليم بين كل ركعتين، وقبل الإنتهاء تختم الصلاة بركعتي الشفع ثم التسليم وركعة الوتر.

صلاة التراويح

ضوابط صلاة التراويح في مصر

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عدد من الضوابط التي يجب علي الإمام الإلتزام بها خلال آداءة صلاة التراويح، حيث جائت علي النحو التالي:

مراعاة الإمام لأصحاب الأعذار وكبار السن.

التنسيق بين الإمام والمديرية التابع لها حال صلاة القيام بجزء.

تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية.

إقامة صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد.

العمل على تهيئة أجواء التعبد في الشهر الكريم على الوجه الأكمل.

إقامة صلاة التراويح في المساجد وعدم تقييد إقامتها بمدة زمنية محددة.

دعاء اليوم السادس من شهر رمضان 2025

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك وألا أعصيك، اجعلني فيه ربي محبًا لأوليائك، معاديًا لأعدائك، مستنًا فيه بسنة خاتم أنبيائك.

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