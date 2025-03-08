موعد اذان المغرب اليوم الثامن من رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

موعد اذان المغرب اليوم الثامن من رمضان 2025.. يحرص المسلمون خلال شهر رمضان على متابعة مواعيد أذان المغرب يوميًا، استعدادًا للإفطار بعد يوم من الصيام والتقرب إلى الله بالطاعات، ومع حلول اليوم الثامن من رمضان 2025، يزداد البحث موعد اذان المغرب اليوم الثامن من رمضان 2025 لضبط المواعيد والاستعداد لتناول وجبة الإفطار في الوقت المحدد.

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد اذان المغرب اليوم الثامن من رمضان 2025، وفقًا للتوقيت المحلي، حتى يتمكن الصائمون من معرفة توقيت الإفطار بدقة.

موعد اذان المغرب اليوم ثامن يوم رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في 8 يوم رمضان

يبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من شهر رمضان 2025 حوالي 13 ساعة و32 دقيقة، حيث يبدأ الصائمون يومهم بالسحور في الساعة 2:27 صباحًا، ويحين موعد الإمساك عند الساعة 4:27، يليه أذان الفجر في تمام الساعة 4:47. ومع استمرار الصيام خلال اليوم، يكون أذان الظهر في الساعة 12:06، والعصر في 3:27، حتى يحين موعد الإفطار عند أذان المغرب في الساعة 5:59 مساءً، تليه صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7:16 مساءً.

موعد اذان المغرب اليوم

يحرص الصائمون يوميًا على معرفة موعد أذان المغرب، حيث يمثل لحظة الإفطار بعد يوم طويل من الصيام، ومع دخول اليوم الثامن من شهر رمضان 2025، يحين موعد اذان المغرب اليوم ثامن يوم رمضان 2025 في تمام الساعة 5:59 مساءً، ليتمكن المسلمون من الإفطار وأداء صلاة المغرب، ثم الاستعداد لصلاة العشاء والتراويح التي تحل في الساعة 7:16 مساءً، في أجواء إيمانية مميزة خلال هذا الشهر المبارك.

موعد اذان المغرب اليوم ثامن يوم رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم 8 يوم رمضان 2025

مع دخول اليوم الثامن من شهر رمضان 2025، يحرص المسلمون على متابعة مواعيد الصلاة لضبط أوقات عباداتهم وأداء الفروض في أوقاتها، ويبدأ اليوم بموعد الإمساك في تمام الساعة 4:27 صباحًا، يليه أذان الفجر في الساعة 4:47، ثم تشرق الشمس في تمام الساعة 6:13 صباحًا، يحين موعد أذان الظهر في الساعة 12:06 ظهرًا، يليه أذان العصر في الساعة 3:27 مساءً، أما أذان المغرب، الذي يعلن موعد الإفطار، فيرفع في تمام الساعة 5:59 مساءً، ثم تختتم الصلوات اليومية بأذان العشاء في الساعة 7:16 مساءً، متبوعًا بصلاة التراويح التي يحرص المسلمون على أدائها خلال هذا الشهر الكريم.

موعد اذان المغرب اليوم ثامن يوم رمضان 2025

افضل ما يقال قبل اذان المغرب؟

يحرص المسلمون مع بداية اليوم الثامن من رمضان على معرفة موعد اذان المغرب اليوم ثامن يوم رمضان 2025، حيث تمثل هذه اللحظة نهاية الصيام وبداية الإفطار، كما يحرص الكثيرون على اغتنام هذا الوقت بالدعاء، نظرًا لاستجابة الدعاء عند الإفطار، ومن أفضل ما يقال قبل أذان المغرب هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.

موعد اذان المغرب اليوم ثامن يوم رمضان 2025

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