حكم إفطار المسلم الثري في رمضان وفقًا لدار الإفتاء المصرية

فرضية صيام شهر رمضان..يعد صيام شهر رمضان من أركان الإسلام الخمسة، وهو فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل خالٍ من الأعذار التي تبيح الفطر، وقد دلَّ على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة، حيث قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، ويكشف الموجز تفاصيل اكثر.

وأجمع الفقهاء على وجوب صيام رمضان وعدم جواز الفطر بغير عذر شرعي، وقد ورد عن النبي ﷺ قوله: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ... وَصَوْمِ رَمَضَانَ» [متفق عليه].

حكم إفطار المسلم الثري في رمضان

أكدت دار الإفتاء المصرية أن المسلم الثري لا يجوز له الإفطار في رمضان ما دام بالغًا عاقلًا خاليًا من الأعذار الشرعية مثل المرض أو السفر، فالإفطار في شهر رمضان بغير عذر يعد كبيرة من كبائر الذنوب، ومن يفعل ذلك يجب عليه التوبة والاستغفار وقضاء الأيام التي أفطرها دون تعويضها بإطعام المساكين.

الرد على دعوى جواز الفطر للمسلم الثري مع الإطعام

أوضحت دار الإفتاء أن الادعاء بأن الله ليس بحاجة إلى صيام المسلم، وبالتالي يجوز له الفطر مع إطعام المساكين، هو دعوى فاسدة من الناحية الشرعية فالصوم عبادة تعبدية لا تُعلل بحاجات الله، وإنما بفريضة الطاعة والتسليم لأوامره.

كما أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى تعبدية ومعقولة المعنى، والصيام من العبادات التعبدية التي لا يجوز تغيير أحكامها وفقًا للأهواء، حيث قال الإمام السمعاني: "إن بعض الأحكام الشرعية لا تُعقل معانيها، وذلك لضمان تحقق الامتثال والتسليم لأمر الله عز وجل".

حكم من أفطر عمدًا في رمضان

من أفطر يومًا من رمضان عمدًا، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم، ولا يجزئه الإطعام عن ذلك. وقد أجمعت الأمة على وجوب قضاء الصيام على من تركه عمدًا، كما ورد عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهما.

صيام رمضان فرض لا يجوز الفطر فيه إلا بعذر شرعي.

المسلم الثري ملزم بالصيام كغيره، ولا يجوز له الفطر مع الإطعام.

الصيام عبادة تعبدية لا تخضع للقياس أو التغيير وفقًا للأهواء.

من أفطر عمدًا دون عذر وجب عليه التوبة والقضاء، ولا يجزئه الإطعام.

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