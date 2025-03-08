دعاء ثامن يوم رمضان 2025.. “اللهم اجعلنا من صوامه وقوامه”

دعاء ثامن يوم رمضان 2025.. مع حلول شهر رمضان المبارك، يسارع المسلمون في مختلف أنحاء العالم إلى الطاعات، ويحرصون على ترديد الأدعية والأذكار التي تقربهم من الله، راجين رحمته ومغفرته، ومتمنين أن يكون هذا الشهر الفضيل فرصة لنيل البركة والرضا، ومع بداية اليوم الثامن من رمضان، يتجدد الأمل في رحمة الله، ويكثر الدعاء طلبًا للمغفرة والقبول، مما يزيد من اهتمام المسلمين بترديد دعاء ثامن من رمضان 2025.

وفي هذا الإطار، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي دعاء ثامن يوم رمضان 2025، سائلين الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يرزقهم المغفرة والرضوان في هذا الشهر الكريم.

دعاء ثامن يوم رمضان 2025



دعاء 8 رمضان 2025

جاء في السنة النبوية أدعية متنوعة يمكن للمسلم ترديدها خلال أيام شهر رمضان المبارك، لما لها من فضل عظيم في التقرب إلى الله وطلب المغفرة والرحمة. ومع بداية يوم جديد من شهر رمضان 2025، إليك دعاء 8 رمضان 2025:

اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين، ووفقنا لنيل رحمتك ورضوانك، واعتق رقابنا من النار، واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا الصالحة، واغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من غير حساب.

يا رب اجعل صيامي صيام الصائمين، وقيامي قيام القائمين، ووفقني لذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم يا حي يا قيوم، في هذا اليوم المبارك، أنزل علينا رحمتك، واغفر لنا ذنوبنا، وأعنا على الطاعات، وألهمنا حسن الدعاء والقرب منك.

دعاء ثامن يوم رمضان 2025

امساكية 8 رمضان 2025

وجاءت إمساكية اليوم الثامن من رمضان على النحو التالي: يبدأ وقت السحور عند الساعة 2:37 صباحًا، ويحين موعد الإمساك في تمام الساعة 4:27 فجرًا، بينما يؤذن لصلاة الفجر في الساعة 4:47 صباحًا، أما موعد الإفطار يوم السبت 8 رمضان، فيكون عند أذان المغرب في تمام الساعة 5:59 مساءً، تليه صلاة العشاء والتراويح عند الساعة 7:16 مساءً، ليصل إجمالي ساعات الصيام إلى 13 ساعة و32 دقيقة.

دعاء ثامن يوم رمضان 2025

دعاء ما قبل اذان المغرب في 8 رمضان 2025؟

ومن أبرز صيغ دعاء ثامن يوم رمضان 2025 قبل الفطار كالتالي:

اللهم يسر لي أموري كلها، وبارك لي في عافيتي وصحتي، واكتب لي في هذا الشهر نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم اجعلني في هذا اليوم من المقبولين، واغفر لي ولوالديّ، وبارك لي في رزقي ووقتي، واجعلني من عبادك الذين رضيت عنهم.

يا رب أعني على الصيام والقيام، واجعلني من التائبين المستغفرين، وارزقني القرب منك، وحسن الخاتمة.

اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير، وافتح لنا فيه أبواب الرزق والتوفيق، واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.

دعاء ثامن يوم رمضان 2025

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