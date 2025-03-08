مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 يوم رمضان 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في الإسلام تعد من أسمى وأهم العبادات، فهي ليست مجرد ركن من أركان الدين فقط، لكنها وسيلة للتواصل المباشر بين العبد وربه، فقد جاء في الحديث الشريف:"بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، وقد فرضت الصلاة في مكة قبل الهجرة في حدث الإسراء والمعراج، وهي فريضة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، ذكرًا كان أو أنثى.

وقد خصَّ الإسلام الصلاة بمكانة عالية، فقد ورد في الحديث النبوي أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، وهذه المنزلة الرفيعة للصلاة تجعلها مقياسًا لنجاح العبد في دنياه وآخرته، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ سورة المؤمنون الآيات 1–2، وهذا يبرز أهمية الخشوع في الصلاة.

مواقيت الصلاة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 رمضان 2025 في القاهرة والمحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.



مواقيت الصلاة في القاهرة ثامن يوم رمضان

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

وقت صلاة الظهر 12:06م

وقت صلاة العصر 3:28 م

وقت صلاة المغرب 5:59 م

وقت صلاة العشاء 7:15 م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية 8 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

وقت صلاة الظهر 12:11 م

وقت صلاة العصر 3:23م

وقت صلاة المغرب 5:55 م

وقت صلاة العشاء 7:12م





مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

وقت صلاة الظهر 12:02 م

وقت صلاة العصر 3:23 م

وقت صلاة المغرب 5:55 م

وقت صلاة العشاء 7:12 م



مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

وقت صلاة الظهر 11:54 ص

وقت صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 5:48 م

وقت صلاة العشاء 7:03 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

وقت صلاة الظهر 12:00 م

وقت صلاة العصر 23: 3 م

وقت صلاة المغرب 5:56 م

وقت صلاة العشاء 7:08 م

مواقيت الصلاة

وأكد القرآن الكريم على أهمية الصلاة ووجوب إقامتها في عدة آيات، منها قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ سورة البقرة الآية 43، ومن خلال هذه الآيات، يتضح أن الصلاة ليست فقط عبادة فردية لكنها جزء من منظومة إيمانية متكاملة تشمل الزكاة والبر بالوالدين والإحسان للناس.

وإلى جانب فرضيتها، فإن الصلاة هي التي تحفظ للإنسان توازنه الروحي والنفسي، وتُعتبر من أهم أسباب رضا الله عن عبده، فقد ذكر القرآن في سورة طه:﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤﴾ [طه:14]، وهذا يدل على أن الصلاة تظل من أقوى الوسائل لتذكر الله وتعزيز العلاقة بينه وبين عباده، ومن خلال إقامتها، يظل المسلم على اتصال دائم مع خالقه، وهذا يجعلها ركنًا أساسيًا لا غنى عنه في حياة المسلم اليومية.

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