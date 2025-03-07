مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الجمعة في سابع أيام رمضان

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة.. وذلك مع حلول سابع أيام شهر رمضان المبارك 1446 هـ، وهو الموافق يوم 5 مارس 2025، حيث ينتظر المسلمون في معظم أنحاء مصر موعد أذان المغرب، حيث يمثل هذا الأذان انطلاق صلاة المغرب، التي تعتبر من السنن العظيمة في الشهر الفضيل، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في كافة المحافظات

حيث يحرص المسلمون على أداء صلاة المغرب خلال ليالي شهر رمضان المبارك، وذلك تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبًا بهدف مغفرته، لما تحمله من أجر وثواب عظيم، فهي تعد من أهم العبادات التي تميز أجواء هذا الشهر الكريم وتعكس روحانيته أيضاً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:08 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:09 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:27 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القليوبية

- موعد صلاة الفجر 4:55 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:07 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:13 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:29 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:16 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 4:52 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:04 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:21 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:50 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:07 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:44 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 3:14 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:44 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:58 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في أسوان

- موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:02 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:52 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:05 مساءً.

ما يقال وقت سماع الأذان

"لا حول ولا قوة إلا بالله".

وعقب انتهاء الأذان، يُستحب قول الدعاء المأثور عن النبي ﷺ:

"اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته".

ومن المستحب أيضًا الصلاة والسلام على النبي ﷺ بعد الأذان، وقول:

"رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ ﷺ نبيًا ورسولًا".

ويمكن الدعاء بين الأذان والإقامة، فهو وقت تُستجاب فيه الدعوات، كما قال النبي ﷺ:

"الدعاء لا يُرد بين الأذان والإقامة" (رواه الترمذي وأبو داود).

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة في محافظات مصر

اقرأ أيضاً:

موعد اذان المغرب اليوم خامس يوم رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

موعد أذان المغرب في رابع أيام رمضان 2025.. صوما مقبولاً وإفطارا شهيا