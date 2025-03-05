موعد أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة خامس أيام رمضان 2025

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء.. ومع حلول خامس أيام شهر رمضان المبارك 1446 هـ، وهو الموافق يوم 5 مارس 2025، حيث ينتظر المسلمون في معظم أنحاء جمهورية مصر العربية موعد أذان المغرب.

ويمثل هذا الأذان انطلاق صلاة المغرب، التي تعتبر من السنن العظيمة في الشهر الفضيل، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:08 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:09 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:27 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القليوبية

- موعد صلاة الفجر 4:55 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:07 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:13 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:29 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:16 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 4:52 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:04 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:21 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:50 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:07 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:44 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 3:14 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:44 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:58 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في أسوان

- موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:02 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:52 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:05 مساءً.

أدعية شهر رمضان المبارك

"اللهم اجعل لنا في رمضان بداية لكل خير، ونهاية لكل هم وغم، اللهم اجعلنا من المقبولين والمغفور لهم في هذا الشهر الكريم".

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".

"اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا".

"اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلًا، ولا تجعل للشيطان فيه عليّ سبيلًا، واجعل الجنة لي منزلًا ومقيلًا، يا قاضي حوائج الطالبين".

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء

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