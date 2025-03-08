عدد ساعات الصيام في ثامن يوم رمضان.. في كل محافظات مصر
عدد ساعات الصيام في ثامن يوم رمضان، تتباين ساعات الصيام في أيام شهر رمضان الكريم، حيث تزيد مدة الصيام يوميًا، وذلك وفقًا للموضح في إمساكية شهر رمضان الحالي.
عدد ساعات الصيام في ثامن يوم رمضان، ويستعرض الموجز في التقرير التالي عدد ساعات الصيام في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك.
إمساكية شهر رمضان لسابع أيام رمضان
عدد ساعات الصيام في ثامن يوم رمضان، وتوضح إمساكية شهر رمضان تفاصيل اليوم السابع من الشهر المعظم على النحو التالي:
يصوم المسلمين في سابع أيام رمضان بالنسبة للمقيمين في محافظة القاهرة 13:30 ساعة.
ويحين موعد صلا العشاء في اليوم السابع الساعة 7:15 دقيقة.
- أذان المغرب سيحين في تمام الساعة 5:58 دقيقة مساءً.
- ووفقًا للإمساكية فإن موعد صلاة العصر اليوم سيحين في تمام الساعة 3:27 مساءً.
أما عن موعد الإمساك لسابع أيام رمضان بالنسبة لمحافظة القاهرة فمن فإنه سيكون في تمام الساعة 4:28 صباحًا.
عدد ساعات الصوم في محافظات مصر
- يصوم المسلمين في محافظة الإسكندرية: 13:31.
- يصوم المسلمين في محافظة الجيزة: 13:31.
- يصوم المسلمين في محافظة الإسماعيلية: 13:30.
- يصوم المسلمين في محافظة أسوان: 13:31.
- يصوم المسلمين في محافظة أسيوط: 13:31.
- يصوم المسلمين في محافظة الأقصر: 13:30.
- يصوم المسلمين في محافظة 13:31.
- يصوم المسلمين في محافظة البحيرة - دمنهور: 13:30
- يصوم المسلمين في محافظة بني سويف: 13:30.
- يصوم المسلمين في محافظة بورسعيد: 13:30.
عدد ساعات الصيام في مختلف محافظات مصر
- يصوم المسلمين في محافظة جنوب سيناء - أبو زنيمة: 13:30.
- يصوم المسلمين في محافظة الدقهلية- المنصورة 13:30.
- يصوم المسلمين في محافظة دمياط 13:30.
- يصوم المسلمين في محافظة سوهاج 13:31.
- يصوم المسلمين في محافظة السويس 13:30.
- يصوم المسلمين في محافظة الشرقية - الزقازيق 13:30.
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