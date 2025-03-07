دعاء يوم الجمعة في رمضان.. رب أجعل يومنا هذا يوم الجبر والغفران

دعاء يوم الجمعة في رمضان، يعتبر يوم الجمعة من الأيام المباركة والتي لها قدسية عند جموع المسلمين، وقد ذكرت الكثير من الأحاديث النبوية فضل يوم الجمعة مشيرة إلى أنه يوم به ساعة تستجاب فيه الدعاء، ويكون الخير أعظم وأرجى إذا وافقت شهر رمضان.

دعاء يوم الجمعة في رمضان

دعاء يوم الجمعة في رمضان

ما ورد في فضل دعاء يوم الجمعة في رمضان

دعاء يوم الجمعة في رمضان، - قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة". رواه مسلم.

دعاء يوم الجمعة في رمضان، - قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه". رواه البخاري ومسلم.

وشهر رمضان هو شهر استجابة الدعاء لذا يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء في يوم الجمعة وأن يزيد من التضرع إلى الله مستقبلًا نفحات شهر رمضان الكريم فيفوز باليوم المبارك الذي صادف الشهر العظيم.

أدعية يوم الجمعة في رمضان

ويستعرض الموجز دعاء يوم الجمعة في رمضان بجانب عدد من الأدعية المباركة التي يمكن الاسترشاد بها والدعاء في يوم الجمعة لنيل القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى ومنها:

«اللهم أعنى فيه على صيامه وقيامه وجنبنى فيه هفواته وآثامه، وارزقنى فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادى المضلين.

دعاء يوم الجمعة قصير

- اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول، اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِني مِن النار.

- اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني. اللهم بارِكْ لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكاها، أنت وليُّها ومولاها».

- اللهم في يوم الجمعة من رمضان أسألك أن تحفظ أولادي وأهلي ولا تريني فيهم مكروها يؤلم قلبي.

- اللهُّم إني أسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان.

- اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار، نسأل الله أن يكون يومنا هذا يوم الجبر والغفران والستر والطمأنينة والسعادة وتحقيق كل تلك الأدعية التي ستخرج من أجوافنا إلى السماء.

- يا رب اجعل جمعتنا تفريجًا لكل كرب واستجابة لكل دعاء وغفرانا لكل ذنب، ونسألك يا الله أن تجعل هذه الجمعة من رمضان فاتحة خير.

- اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لأفراحنا يا رب، اللهم ارحمنا بالقرآن يا رب.

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