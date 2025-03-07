هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟.. ماذا قال أهل العلم

هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟،صلاة التراويح أكثر ما يميز شهر رمضان الكريم، حيث يقبل المسلمين على الطاعات والصلاة تقربًا إلى الله وطمعًا في رضوانه، ويسأل البعض من المسلمين ممن قد لا يتمكنوا من أداء صلاة التراويح 8 ركعات عن حكم الشرع في أداءها بأربع ركعات أو ركعتين.

صلاة التراويح

حكم أداء صلاة التراويح بركعتين أو أربعة ركعات

هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟ ويستعرض الموجز في التقرير التالي ما أفتى به أهل العلم في هذه المسألة ونبدأ من الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، الذي أكد في فتواه بأن صلاة التراويح يجب ألا تقل عن 8 ركعات، وإذا قلت عن ذلك لا يطلق عليها اسم صلاة التراويح.

هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات

هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟، وأما دار الإفتاء فقد أعادت نشر دعوى قديمة أوضحت فيه حكم الشرع في هذه المسألة، للشيخ حسن المأمون مفتى الديار المصرية الأسبق، وشيخ الأزهر.

وقال المأمون: صلاة التراويح ليست بفرض، والدين يسر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة فقد أتى بالكمال وعمل عملًا يُثَاب عليه وله أجر وافر.

ما عدد ركعات صلاة التراويح؟

وتابع شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق: ومن لم يستطع صلاة العشرين صلَّى ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورًا أيضًا، غير أنَّه لم يرقَ إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركًا فرضًا من الفرائض.

وأشار إلى أنه: يُسْتَحَبُّ الجلوسُ بين صلاة كلِّ أربعِ ركعاتٍ بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، ولم يُؤثَر عن السلف شيءٌ معين يلزم ذكره في حالة الانتظار، وأهل كل بلد مُخَيَّرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون في صمت وسكون.

عويضة عثمان يوضح عدد ركعات صلاة التراويح

رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد عدد من ركعات صلاة التراويح، وإنما ذلك لنشاط الإنسان وقدرته، هذا ما أفتى به الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وتابع: تقول عائشة: عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنَّه سَأَلَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: كيفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَمَضَانَ؟ فَقالَتْ: ما كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولَا في غيرِهِ علَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقالَ: يا عَائِشَةُ، إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ولَا يَنَامُ قَلْبِي.

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