عدد إجازة عيد الفطر المبارك 2025.. للموظفين وطلاب المدارس

عدد إجازة عيد الفطر المبارك 2025.. إزداد البحث مؤخرًا عبر محرك جوجل عن موعد عيد الفطر وعدد أيام الإجازة، حيث تعتبر هذه الأيام فترة للموظفين في القطاعين العام والخاص بالراحة وتجديد النشاط.

عدد إجازة عيد الفطر المبارك، ويستعرض الموجز في التقرير التالي كل ما يتعلق بموعد عيد الفطر المبارك، وكذلك عدد أيام الإجازة.

عدد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

عدد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

عدد إجازة عيد الفطر المبارك 2025، وفقًا لما أعلنت عنه الحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن ينتهي شهر رمضان لعام 2025 يوم الأحد 30 مارس، ليكون يوم الإثنين 31 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك، للعام الجاري 2025 - 1446.

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك

ووفقًا لتوقعات الحسابات الفلكية فإن عدد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 ستكون 3 أيام اعتبارًا من يوم الأحد 30 مارس وتنتهي يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء هو من يصدر عادة كل القرارات المتعلقة بشأن الإجازات الرسمية، ويتم تعديل مواعيد العطلات أو ترحيل بعضها لتتوافق مع أيام الأسبوع. ولذلك.

ما هي إجازات سنة 2025؟

ويضم في عام 2025 العديد من الإجازات الرسمية الدينية والوطنية وغيرها، وفيما يلي نعرض الإجازات الرسمية في عام 2025 وذلك التي تحل بعد عيد الفطر المبارك وهي على النحو التالي:

- 21 أبريل الموافق يوم الاثنين تحل إجازة شم النسيم.

- 25 أبريل الجمعة يحتفل المصريين بعيد تحرير سيناء.

- 1 مايو الخميس يحتفل المصريين بعيد العمال وهو عطلة رسمية.

- 6 يونيو الجمعة تكون وقفة عرفات.

- 7 يونيو السبت يكون عيد الأضحى.

- 27 يونيو الجمعة يكون إجازة رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الاثنين يحتفل المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء ويحتفل المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو.

- 6 سبتمبر السبت تحل إجازة المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر الاثنين يحتفل المصريين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

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