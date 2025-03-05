موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 وعدد أيام الإجازة.. اعرف التفاصيل

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025.. مع اقتراب حلول العيد المبارك لعام 1446 هـ، بداية المسلمون في جمهورية مصر العربية وكافة الدول العربية البحث المكثف عن موعد العيد الذي سوف يُحتفل به عقب انتهاء الشهر المبارك.

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في السطور التالية حول موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 وعدد الأيام.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

ووفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها معهد البحوث الفلكية في مصر فإن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 وعدد الأيام، سيوافق يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، عقب 29 يومًا من شهر رمضان.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 وفقاً للحسابات الفلكية

وبناءً على معهد البحوث الفلكية، فإن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025، وهلال شهر شوال المبارك سوف يولد مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة وذلك يوم السبت 29 مارس 2025، الموافق يوم 29 رمضان 1446 هـ.

ومن المتوقع أن يكون موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 من خلال ظهور الهلال الجديد في سماء مدينة مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة، أما في بقية محافظات مصر، فسوف يتراوح وقت ظهور الهلال بين 9 إلى 12 دقيقة.

في معظم الدول العربية والإسلامية، سوف يظل الهلال مرئيًا عقب غروب الشمس لفترات تتراوح بين 3 إلى 19 دقيقة، مما يدعم ذلك تأكيد موعد عيد الفطر المبارك 2025 في يوم الأحد الموافق 30 مارس، وذلك استنادًا إلى الحسابات الفلكية.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 في مصر

وكشفت الحكومة المصرية عن إجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025، والتي سوف تستمر لمدة 3 أيام، وتبدأ العطلة من يوم الأحد الموافق 30 مارس وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025، وهي العطلة التي تشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد مصر احتفالات كبيرة بهذه المناسبة الدينية، حيث ينتظر المسلمون حلول عيد الفطر عقب شهر من الصيام والعبادات.

إجازات شهر رمضان المبارك 2025

يشهد شهر رمضان المبارك بالعام الحالي 2025 عددًا من الإجازات الأسبوعية التي تتضمن أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، وهي كالآتي:

الجمعة 7 مارس 2025

السبت 8 مارس 2025

الجمعة 14 مارس 2025

السبت 15 مارس 2025

الجمعة 21 مارس 2025

السبت 22 مارس 2025

الجمعة 28 مارس 2025

السبت 29 مارس 2025

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

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