موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 والحد الأدنى للأجور

يتصدر التساؤل عن موعد صرف مرتبات شهر مارس محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة حماية اجتماعية فيها زيادة في الحد الأدنى للأجور لتصل الي 7000 جنيه بعد أن كان 6000 جنيه ، ويتم إقرار ذلك بُناءً عن الحالة "الدرجة" الوظيفية، حيث تكون نسبة الزيادة للموظفين بالدرجة العليا بنحو 13% أما العاملين بالدرجة السادسة فتكون 18%، ويعرض الموجز موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لجميع العاملين.

زيادة المرتبات على حسب الدارجة

وبُناءً علي هذه الزيادة تُصرف المرتبات علي النحو التالي:- العاملين بالدرجة الممتازة تصل رواتبهم الي 13.800 جنيه بعد أن كانت 12.200 جنيه.

العاملين بالدرجة العالية تصل رواتبهم الي 11.800 جنيه بعد أن كانت 10.200 جنيه.

العاملين بدرجة المدير العام تصل رواتبهم الي 10.300 جنيه بعد أن كانت 8.700 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

مع بداية شهر مارس ازدادت معدلات الحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لجميع العاملين في الهيئات والوزارات التابعة للدولة، حيث تم تبكير صرف الرواتب لهذا الشهر ليبدا صرفها يوم 23 مارس وفقا لما أعلنته وزارة المالية المصرية.

قيمة العلاوات الدورية لجميع العاملين في الدولة

من المقرر ان يبدأ صرف مرتبات شهر مارس بداية من يوم 23 مارس ، وقد تم الإعلان مؤخراً عن زيادة قيمة العلاوات الدورية لجميع العاملين في الدولة بنسبة 10% ، لتكون قيمة العلاوة لموظفي الدرجة السادسة بنحو 600 جنيه وللدرجة الثانية 800 جنيه وللدرجة الممتازة بنحو 1222 جنيه.

المواعيد التى تم تحديدها مع مختلف الجهات الحكومية

وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.

وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.

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