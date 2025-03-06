موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. الإجازات الرسمية

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن موعد إجازة عيد الفطر 2025, وأول أيامه فلكيًا في مصر، بالإضافة إلى عدد أيام الإجازة الرسمية التي ستُمنح للعاملين في القطاعين العام والخاص.

موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا

حددت الحسابات الفلكية موعد اجازة عيد الفطر لعام 1446 هـ ليكون يوم الأحد 30 مارس 2025, ومن المقرر أن تتحرى دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال في يوم 29 رمضان 1446 هـ، لتحديد الموعد الرسمي وفقًا للرؤية الشرعية.

موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

تقرر منح العاملين في القطاعين العام والخاص إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر، والتي عادةً ما تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية, وسيتم الإعلان رسميًا عن عدد أيام الإجازة المحددة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اجازة عيد الفطرلهذا العام.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر

تستعرض جريدة “الموجز” الإجازات الرسمية التي شهدها عام 2025, وفقًا للجدول التالي:

موعد إجازة عيد الفطر 2025

الثلاثاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

السبت 25 يناير: ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

الإثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

الإثنين 21 أبريل: الاحتفال بيوم شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

الخميس 1 مايو: عيد العمال.

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات.

السبت 7 يونيو: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الجمعة 27 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو.

السبت 6 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

الإثنين 6 أكتوبر: ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في مصر

من المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الفطر في مصر صباح يوم الإثنين 31 مارس 2025، بينما تختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى وفقًا لموعد شروق الشمس, إذ وفي القاهرة، ستُقام الصلاة في تمام الساعة 6:13 صباحًا، بينما تختلف التوقيتات في باقي المحافظات وفقًا لموقع كل مدينة.

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