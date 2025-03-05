موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. اعرف هتاخدها امتى؟

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. مع بداية شهر رمضان المبارك في أول مارس 2025، يترقب العديد من المواطنين في مصر موعد إجازة عيد الفطر 2025، لا سيما الموظفون في القطاعين العام والخاص، الذين ينتظرون تحديد موعد إجازتهم الرسمية وعدد أيام العطلة الخاصة بالعيد، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد إجازة عيد الفطر 2025.



موعد إجازة عيد الفطر 2025

من المتوقع أن يوافق عيد الفطر للعام 1446 هـ يوم الأحد 30 مارس 2025، حسبما تشير الحسابات الفلكية، وستقوم دار الإفتاء المصرية بتحري رؤية هلال شوال في يوم 29 من رمضان (الجمعة 28 مارس 2025)، لتحديد الموعد الرسمي لعيد الفطر، وبحسب الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، سيحدث الاقتران بين الشمس والقمر يوم السبت 29 من رمضان، الموافق 29 مارس 2025، الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وهو الموعد الذي سيتم فيه رؤية هلال شهر شوال، ليكون يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر المبارك

موعد رؤية الهلال في الدول العربية والإسلامية

سيظل هلال شهر شوال مرئيًا في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما تتفاوت مدة رؤية الهلال في باقي محافظات مصر بين 9 و12 دقيقة، أما في بعض العواصم والمدن العربية مثل كوالالمبور وجاكرتا، فسيغرب الهلال قبل الشمس بحوالي 5 إلى 7 دقائق، مما يؤكد أن غرة شهر شوال ستكون فلكياً يوم الأحد 30 مارس 2025.

الإجازات الرسمية بمناسبة عيد الفطر 2025

ستمنح الدولة إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر للمواطنين في القطاعين العام والخاص، وفقًا للقرار المتوقع، ستكون أيام الإجازة الرسمية على النحو التالي:

- الأحد 30 مارس 2025: أول أيام عيد الفطر.

- الإثنين 31 مارس 2025: ثاني أيام عيد الفطر.

- الثلاثاء 1 أبريل 2025: ثالث أيام عيد الفطر.

من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بشأن عدد أيام إجازة عيد الفطر بعد تحديد الموعد النهائي للعطلة، ليتم الإعلان عن تفاصيل الإجازة بشكل رسمي في الأيام المقبلة.

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