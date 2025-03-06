موعد عيد الفطر المبارك وعدد أيام الإجازة الرسمية في مصر

موعد عيد الفطر المبارك.. مع مرور أيام شهر رمضان المبارك يتزايد بحث المسلمون عن موعد عيد الفطر المبارك وعدد أيام الإجازة، تزامنا مع اليوم السادس مش شهر رمضان 2025.

عيد الفطر المبارك

ويرصد الموجز فيما يلي موعد عيد الفطر المبارك وفقا لما تشير إليه الحسابات الفلكية وعدد أيام أجازة العيد،حيث لا تقل إجازة عيد الفطر المبارك في مصر عن 3 أيام.

موعد عيد الفطر المبارك

وفقا للحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر المبارك وشهر شوال يوافق 30 مارس الجاري، علي أن تقوم دار الإفتاء المصرية بتحري رؤية هلال شوال في يوم 29 رمضان 1446هـ لتحديد الموعد الرسمي لأول أيام عيد الفطر المبارك.

أجازة عيد الفطر في مصر

لاتقل أجازة عيد الفطر المبارك في مصر عن ثلاثة أيام، وبالحسابات الفلكية فإن أول أيام العيد يوافق 30 مارس الجاري، ويحصل الطلاب والموظفين في مصر علي أجازة أيام 30 مارس و2،1 أبريل المقبل، وفي انتظار تحديد الموعد الرسمي لأول أيام العيد لتحديد أيام الأجازة بشكل رسمي.

عيد الفطر المبارك

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

تقام صلاة عيد الفطر المبارك في مصر صباح يوم الإثنين 31 مارس 2025، و تختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى وفقًا لموعد شروق الشمس، حيث من المقرر أن تُقام الصلاة في محافظة القاهرة مع بلوغ الساعة 6:13 صباحًا، بينما تختلف التوقيتات في باقي المحافظات وفقًا لموقع كل مدينة.

مواعيد الأجازات الرسمية لعام 2025

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد.

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير.

الإثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

الإثنين 21 إبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء.

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال.

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات.

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى.

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو.

السبت 6 سبتمبر: اجازة المولد النبوي.

الإثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973.

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