جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد الحرام 6 رمضان 2025.. أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمملكة العربية السعودية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) عن جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد الحرام و المسجد النبوي، وذلك لليلة السابع من شهر رمضان المبارك 1445 هـ.

وتُعد صلاة التراويح من السنن المؤكدة التي يؤديها المسلمون في الشهر الفضيل بعد صلاة العشاء، ويشرف على إقامتها مجموعة من الأئمة في كل ليلة.

جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد الحرام 6 رمضان 2025

وفقًا لإعلان رئاسة شؤون الحرمين، سيكون جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام لليلة السابع من رمضان على النحو التالي:

التسليمة الأولى: يؤمها فضيلة الشيخ بدر محمد التركي.

التسليمة الثانية: يؤمها فضيلة الدكتور الوليد بن خالد الشمسان.

التسليمة الأخيرة مع الوتر: يؤمها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

ويُذكر أن أئمة المسجد الحرام يتناوبون يوميًا على إمامة المصلين في صلاة التراويح، حيث يتم تعيين الأئمة المتخصصين في قراءة القرآن الكريم بترتيل وتجويد ليتناسب مع أجواء الشهر الفضيل.

صلاة التراويح في المسجد النبوي

أما بالنسبة لصلاة التراويح في المسجد النبوي في المدينة المنورة، فقد تم تحديد جدول الأئمة ليلة السابع من رمضان كالتالي:

التسليمات الأولى: يؤمها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن القرافي.

التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر: يؤمها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي.

يُذكر أن صلاة التراويح في المسجد النبوي أيضًا تشهد إشراف عدد من الأئمة الكبار في مجال التلاوة، الذين يتم اختيارهم بعناية لضمان تقديم أفضل تجربة روحانية للمصلين.

التجديد للأئمة في المسجد النبوي

احتفلت رئاسة الشؤون الدينية برئاسة الدكتور عبدالرحمن السديس، بالتجديد لأئمة المسجد النبوي الذين صدرت لهم الموافقة بالتجديد للإمامة في صلاتي التراويح والقيام.

وقد جاء هذا التجديد تقديرًا لجهود الأئمة في أداء هذه الصلاة العظيمة في شهر رمضان، الذي يعد من أقدس الشهور في التقويم الهجري.

أهمية صلاة التراويح في رمضان

تُعد صلاة التراويح من أبرز العبادات التي يُكثر المسلمون من أدائها في رمضان، وهي سنة مؤكدة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتتميز صلاة التراويح بأنها تُصلى جماعة في المساجد الكبرى مثل المسجد الحرام و المسجد النبوي، مما يجعلها فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله تعالى والاستمتاع بأجواء رمضان الروحانية.

جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي يظل محط اهتمام كبير من قبل المصلين في شهر رمضان 1445، حيث يتابع المسلمون عن كثب الأئمة الذين يؤمون هذه الصلاة المباركة.

وتحرص رئاسة شؤون الحرمين على توفير تجربة مميزة للمصلين من خلال اختيار الأئمة بعناية لضمان أداء الصلاة في أجواء روحانية عميقة..

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