موعد صلاة التراويح في سادس يوم رمضان 2025.. وأفضل وقت لأدائها

موعد صلاة التراويح .. مع قدوم سادس يوم من شهر رمضان 2025، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة موعد صلاة التراويح في سادس يوم رمضان 2025، التي تعتبر من السنن المؤكدة التي يحرص الجميع على أدائها في هذا الشهر الفضيل، ويعد وقت أداء صلاة التراويح من الأوقات المباركة، حيث يتأهب المسلمون للصلاة بعد أداء صلاة العشاء.

وفي هذا التقرير، يسلط موقع الموجز فيما يلي الضوء على موعد صلاة التراويح في سادس يوم رمضان 2025 في مختلف المدن المصرية ، مع الإشارة إلى أفضل وقت لأدائها، الذي يُستحب فيه الإطالة والخشوع، وذلك لزيادة الأجر والثواب في هذا الشهر الكريم.

موعد صلاة التراويح في سادس يوم رمضان 2025

كيف تصلي صلاة التراويح في رمضان؟

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد صلاة التراويح في سادس يوم رمضان 2025، بالإضافة إلى كيفية أدائها، وتؤدى صلاة التراويح عادةً 11 ركعة، حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها في حديثها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قولها: "ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنها وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن ولا طولهن، ثم يصلي ثلاثًا".

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي الأربع ركعات بتسليمة واحدة، بل كان يصليهما بتسليمتين؛ يسلم من كل ركعتين، ويفضل أن يقتصر المسلم على 11 ركعة في صلاة التراويح، مع الحرص على أن تكون الصلاة متأنية وطويلة بما يتيح للمصلين فرصة للتسبيح والدعاء.

موعد صلاة التراويح في سادس يوم رمضان 2025

كم عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان؟

تعددت الروايات بشأن عدد ركعات صلاة التراويح، فقد أكد العلماء أنه إذا صلى الشخص ثلاث عشرة ركعة فلا حرج في ذلك، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانًا ثلاث عشرة ركعة، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك، إذا صلى المسلم أكثر من ذلك فلا بأس، لأن الباب واسع والأمر سهل.

وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن “رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر”، واختار أغلب الفقهاء أن تصلى صلاة التراويح مكونة من ثمانية ركعات، تليها ركعات الشفع والوتر التي هي ثلاث ركعات.

موعد صلاة التراويح في سادس يوم رمضان 2025

ما هو وقت صلاة التراويح في رمضان؟

يحرص المواطنون مع بداية اليوم الخميس على معرفة موعد صلاة التراويح في سادس يوم رمضان 2025، وقد حددت مدينة القاهرة موعد صلاة التراويح لهذا العام ليكون عقب صلاة العشاء، التي تقام في تمام الساعة 7:15 مساء.

موعد صلاة التراويح في سادس يوم رمضان 2025

اقرأ أيضا:

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 رمضان 2025 في المحافظات.. لا تفوتها

موضوع خطبة الجمعة القادمة.. تَعْزِيزُ الهُوِيَّةِ وَدَوْرُهَا فِي صِنَاعَةِ الحَضَارَةِ