دعاء الصائم قبل الإفطار لجلب الرزق وفك الهموم.. إليك أفضل الأدعية

دعاء الصائم قبل الإفطار لجلب الرزق وفك الهموم، يصاب الكثير من المسلمين بضيق الرزق وكذلك الهموم، وقد كشفت السنة النبوية الشريفة كيفية التخلص من هذه الهموم، وكذلك زيادة الرزق، ويكون عن طريق بعد الأدعية المباركة والتي بها يزول الهم ويزيد الرزق بإذن الله.

دعاء الصائم قبل الإفطار لجلب الرزق وفك الهموم

دعاء الصائم قبل الإفطار لجلب الرزق وفك الهموم، ويستعرض الموجز في التقرير التالي عدد من الأدعية المباركة التي يرجى معها زيادة الرزق والتخلص من الهموم.

دعاء الصائم قبل الإفطار لجلب الرزق وفك الهموم

ومن أدعية قك الهموم وجلب الرزق هي:

دعاء الصائم قبل الإفطار لجلب الرزق وفك الهموم،- "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ".

- "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا".

- دعاء الكرب: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ".

ما هو فضل دعاء الاستغفار؟

يتحقق مع الاستغفار زوال الهم وزيادة الرزق وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".

أدعية تفريج الهموم

ومن دعاء الصائم قبل الإفطار لجلب الرزق وفك الهموم وأدعية تفريج الهموم دعاء سيدنا يونس عليه السلام: "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ".

- دعاء الكرب: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ".

- "اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي".

ويجوز للمسلم أن يدعو بما يشاء من أدعية ويتحرى أوقات الإجابة، فشهر رمضان هو وقت استجابة الدعاء، ويكون الدعاء أقرب للقبول بإذن الله في الثلث الأخير من الليل، ويوم الجمعة، وساعة الإفطار، وذلك وفقًا لما ورد في السنة النبوية الشريفة.

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