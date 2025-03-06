هل يمكن قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف.. الافتاء توضح

حكم قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف.. في نهار سادس يوم رمضان 2025، يتساءل العديد من المسلمين عن حكم قراءة القرآن الكريم بدون وضوء من الهاتف المحمول ، خاصة في ظل الحرص على الاستفادة من الأوقات الفضيلة في هذا الشهر المبارك.

وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز فيما يلي كل ما تريد معرفته عن حكم قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف، حيث يبحث الكثير من المسلمين في شهر رمضان عن كيفية الاستفادة من الأوقات المباركة لقراءة القرآن الكريم.

حكم قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف

حكم قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف

قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من المصحف بدون وضوء استنادًا إلى قوله تعالى: "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" (الواقعة: 79).

وفي رد على سؤال حول حكم قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف المحمول، أوضح فخر في بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على فيسبوك، أن قراءة القرآن من الهاتف تختلف عن قراءته من المصحف، مشيرًا إلى أنه يجوز قراءة القرآن من الهاتف دون الحاجة للوضوء.

حكم قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف

هل يمكن قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف؟

من جانبه، أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء حول حكم قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف، أن جمهور العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز لمس المصحف إلا من كان طاهرًا، مستشهدًا بالآية السابقة. وأضاف في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على نفس السؤال، أن هناك رأيًا آخر يسمح بالقراءة دون وضوء، لكنه نصح باتباع رأي الجمهور والأفضل عدم قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء.

حكم قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف

هل ممكن نقرأ القرآن من الموبايل من غير وضوء؟"

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء حول حكم قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف، أنه لا يوجد أي مانع شرعي من قراءة القرآن من الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جائز تمامًا. وأوضح أن الثواب الناتج عن القراءة من الهاتف لا يختلف عن ذلك الذي يتحقق عند القراءة من المصحف الشريف، مؤكدًا أن الهدف الأسمى من التلاوة هو التدبر والتفكر في معاني الآيات، وهو ما يتحقق بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة.

حكم قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف

اقرأ أيضا:

حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر في المسجد.. الافتاء توضح

الفتاوى الرمضانية.. حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان.. الافتاء تحسم الجدل