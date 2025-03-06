أدعية المطر في رمضان 2025 مكتوبة.. بماذا كان يدعو رسول الله

أدعية المطر في رمضان، تشهد الأحوال الجوية في الساعات الأخيرة حالة من التقلبات نتج عنها رعد وبرق وأمطار، مما جعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر.

أدعية المطر في رمضان، ويستعرض الموجز في التقرير التالي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر أو هبت الرياح الشديدة.

أدعية المطر في رمضان

أدعية المطر في رمضان

دعاء المطر في رمضان

أدعية المطر في رمضان، وقد بينت السنة النبوية المشرفة دعاء المطر فقد جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال : (اللهم صيبا نافعا).

وذكر العلماء بأن وقت نزول المطر هو وقت فضل ورحمة الله من الله على عباده، وتوسعة عليهم بأسباب الخير، وهو مظنة لإجابة الدعاء عنده.

ويستحب للمسلمين أن يكثروا من أدعية المطر في رمضان في هذه اللحظات المباركة، خاصة أنها توافق شهر رمضان الكريم، فيجتمع خيرين، خير استجابة الدعاء عند نزول المطر، وخير استجابة الدعاء لكوننا في شهر رمضان المبارك.

هل يجب أن يتعرض المسلم لماء المطر؟

ذكر أهل العلم أنه يستحب التعرض للمطر، حتى يصيب شيئا من جسد الإنسان، مع العلم أن الاستحباب أمر والوجوب مسألة أخرى.

والدليل من السنة على استحباب أن يعرض المسلم نفسه للمطر ما ثبت عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال: "أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى. رواه مسلم.

ماذا يقول المسلم إذا اشتد المطر؟

وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر قال: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ رواه البخاري.

دعاء سماع الرعد



وقد ذكر أهل العلم أن دعاء سماع الرعد ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ الرعد: 13، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ شَدِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ". رواه البخاري.

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